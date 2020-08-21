«Автотор» оспаривает торги по продаже здания Минэка

Компания «Автотор холдинг» Владимира Щербакова подала в московский арбитраж иск к АО «Сбербанк АСТ». Информация об этом появилась на сайте суда 18 августа, третьим лицом в заявлении указан Дом.РФ. Других подробностей в карточке дела пока нет. Иск «Автотор холдинга» связан с аукционом по продаже бывшего здания Минэкономразвития (23 000 кв. м) на Овчинниковской набережной, говорит источник, знакомый с содержанием претензии компании. Реализацией комплекса занимался Дом.РФ, а оператором торгов выступал «Сбербанк АСТ». «Автотор холдинг», как следует из протокола аукциона, вместе с другой аффилированной с ним фирмой – «А-инвестмент групп» – подавал заявку на участие в торгах, но так и не сделал свое ценовое предложение. «Автотор» не смог предложить свою цену за лот по техническим причинам, поэтому он требует признать результаты торгов несостоявшимися, говорит собеседник «Ведомостей». Официальный запрос в холдинг остался без ответа. Представитель «Сбербанк АСТ» сказал, что компания пока не получила исковое заявление. Он утверждает, что никаких технических сбоев на площадке во время проведения аукциона не было, все работало корректно. Это подтверждает и представитель Дом.РФ. Он отмечает, что одновременно с торгами по продаже зданий на Овчинниковской набережной на площадке «Сбербанк АСТ» проходил еще один аукцион Дом.РФ по реализации федерального имущества, всего в них приняло участие девять компаний.