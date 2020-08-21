«Автотор» оспаривает торги по продаже здания Минэка

«Автотор» оспаривает торги по продаже здания МинэкаПобедителем этого аукциона стала турецкая Enka
Компания «Автотор холдинг» Владимира Щербакова подала в московский арбитраж иск к АО «Сбербанк АСТ». Информация об этом появилась на сайте суда 18 августа, третьим лицом в заявлении указан Дом.РФ. Других подробностей в карточке дела пока нет. Иск «Автотор холдинга» связан с аукционом по продаже бывшего здания Минэкономразвития (23 000 кв. м) на Овчинниковской набережной, говорит источник, знакомый с содержанием претензии компании. Реализацией комплекса занимался Дом.РФ, а оператором торгов выступал «Сбербанк АСТ». «Автотор холдинг», как следует из протокола аукциона, вместе с другой аффилированной с ним фирмой – «А-инвестмент групп» – подавал заявку на участие в торгах, но так и не сделал свое ценовое предложение. «Автотор» не смог предложить свою цену за лот по техническим причинам, поэтому он требует признать результаты торгов несостоявшимися, говорит собеседник «Ведомостей». Официальный запрос в холдинг остался без ответа. Представитель «Сбербанк АСТ» сказал, что компания пока не получила исковое заявление. Он утверждает, что никаких технических сбоев на площадке во время проведения аукциона не было, все работало корректно. Это подтверждает и представитель Дом.РФ. Он отмечает, что одновременно с торгами по продаже зданий на Овчинниковской набережной на площадке «Сбербанк АСТ» проходил еще один аукцион Дом.РФ по реализации федерального имущества, всего в них приняло участие девять компаний.
Торги по продаже бывшего здания Минэкономразвития в Замоскворечье прошли на прошлой неделе. Кроме холдинга «Автотор» в них также приняла участие фирма «Энкамос риджон Б.В.», которая входит в турецкую девелоперскую группу Enka. Она и стала победителем аукциона, комплекс достается ей по начальной стоимости – 2,7 млрд руб. Какую цену планировал предложить за него «Автотор», узнать не удалось. Enka может перестроить объект в бизнес-центр класса А, говорит директор отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Микаэл Казарян. По его словам, качественные офисные площади в Замоскворечье будут пользоваться спросом. Второй вариант – элитный жилой комплекс, цена на него может доходить до 700 000–900 000 руб. за 1 кв. м, добавляет Казарян. Запрос в Enka остался без ответа.