Турецкая Enkа купит бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы

Турецкая Enkа купит бывшее здание Минэкономразвития в центре МосквыКомплекс достается ей по начальной стоимости
Компания «Энкамос риджон» стала победителем аукциона по продаже бывшего здания Минэкономразвития общей площадью более 23 000 кв. м на Овчинниковской набережной, следует из протокола торгов.
Комплекс достается ей по начальной стоимости ‒ 2,7 млрд руб. Заявки на участие в аукционе, как сказано в документе, подавали также компании «Автотор холдинг» и «А-инвестментс групп», которые, по данным ЕГРЮЛ, связаны с калининградским автосборочным холдингом «Автотор» Владимира Щербакова. Но они свое ценовое предложение так и не сделали.
«Энкамос риджон» ‒ «дочка» турецкой компании Enka, которая в 2019 г. заняла 7-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes. Ее арендный доход по итогам 2019 г., по данным издания, составил $340 млн. Ей принадлежит 353 000 кв. м торговых площадей и 368 000 кв. м офисов. Среди ее проектов ‒ бизнес-центры «Башня на Набережной» «Москва-сити», «Москва Красные Холмы» (с гостиницей Swissotel) и т. д. «Ведомости» направили запрос в компанию.
Ранее партнер Colliers International Cтанислав Бибик говорил, что комплекс можно реконструировать в современный офис как с инвестиционными целями, так и для собственных нужд.
Комплекс на Овчинниковской набережной был построен в 1956 г. для нужд Министерства угольной промышленности СССР. Последующие очереди объекта достраивались вплоть до 1987 г. Тогда здание занимало Министерство внешней торговли СССР, затем ‒ Минэкономразвития.
Министерство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи в марте 2019 г. переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ под эти цели приобрел там офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин: переезд позволит экономить до 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях. К министерствам должны присоединиться подведомственные им Росаккредитация, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки». Всего эти министерства и ведомства занимали 160 000 кв. м в разных зданиях.
Освободившиеся здания планируется продать. В прошлом году Дом.РФ уже нашел покупателя на пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Эти объекты за 2,7 млрд руб. купила компания, принадлежащая департаменту имущества Москвы. Там офис может разместить компания «Мосинжпроект», которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т. д. В этом году здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде площадью 40 500 кв. м приобрела структура госкорпорации «Росатом». Сумма сделки ‒ 4,84 млрд руб.