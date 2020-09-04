У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с текущими и прошлыми собственниками и топ-менеджерами гостиницы. По их словам, отель был приобретен «пару лет назад», на тот момент он назывался Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide. Новый отель на 95 номеров под брендом Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton был открыт летом прошлого года. «Наш отель, построенный в 1891 г., когда-то был излюбленным местом знаменитого русского писателя Антона Чехова», – сообщается на сайте Hilton. Стоимость проживания в отеле, по данным Booking.com, начинается от 7800 руб. за ночь.