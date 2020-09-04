У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в МосквеОна оказалась владельцем люксового отеля Chekhoff Moscow
Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с текущими и прошлыми собственниками и топ-менеджерами гостиницы. По их словам, отель был приобретен «пару лет назад», на тот момент он назывался Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide. Новый отель на 95 номеров под брендом Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton был открыт летом прошлого года. «Наш отель, построенный в 1891 г., когда-то был излюбленным местом знаменитого русского писателя Антона Чехова», – сообщается на сайте Hilton. Стоимость проживания в отеле, по данным Booking.com, начинается от 7800 руб. за ночь.
Права на земельный участок под бывшим Golden Apple, по данным Росреестра, принадлежат компании «Смарт холдинг», которая находится в управлении у фирмы «360 менеджмент». Ее основной владелец и гендиректор – Алексей Васин, он руководит также АО «Пансионат «Приморье», которое, по данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрировано по одному адресу с 4-звездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» на 167 номеров в Геленджике. Конечные бенефициары компании – Тамара и Валентин Мантуровы. РБК называл их родителями министра промышленности и торговли. Управлением «Приморья Grand Resort Hotel» также занимается «360 менеджмент», сказано на ее сайте. Запрос в компанию остался без ответа. Представитель Минпромторга сказал, что вопросы «Ведомостей» к деятельности министерства и его руководства отношения не имеют. Связаться с Тамарой и Валентином Мантуровыми не удалось.