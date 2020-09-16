Девелопер ФСК разместит штаб-квартиру в гибком офисе на Арбате

Девелоперская группа ФСК договорилась об аренде 3200 кв. м в гибком офисе Space 1 в бизнес-центре Midland Plaza на Арбате. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. Представители ФСК, Space 1, а также Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая выступала консультантом сделки, эту информацию подтвердили. По их словам, договор заключен сроком на пять лет. ФСК – один из крупнейших застройщиков жилья в Московском регионе. Портфель компании составляет 9,4 млн кв. м, сказано на ее сайте. Среди ее проектов – жилые комплексы «Рихард» на ул. Зорге, «Архитектор» на ул. Академика Волгина, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика и др. Владелец группы – Владимир Воронин.