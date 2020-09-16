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Девелопер ФСК разместит штаб-квартиру в гибком офисе на Арбате

Крупные компании все чаще отказываются от классических бизнес-центров
Антон Филатов
Группа ФСК поселится в гибком офисе Space 1 в бизнес-центре Midland Plaza на Арбате на пять лет /Space 1

Девелоперская группа ФСК договорилась об аренде 3200 кв. м в гибком офисе Space 1 в бизнес-центре Midland Plaza на Арбате. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. Представители ФСК, Space 1, а также Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая выступала консультантом сделки, эту информацию подтвердили. По их словам, договор заключен сроком на пять лет. ФСК – один из крупнейших застройщиков жилья в Московском регионе. Портфель компании составляет 9,4 млн кв. м, сказано на ее сайте. Среди ее проектов – жилые комплексы «Рихард» на ул. Зорге, «Архитектор» на ул. Академика Волгина, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика и др. Владелец группы – Владимир Воронин.

Space 1 была создана в прошлом году инвесткомпанией О1 Properties. Сейчас это одна из крупнейших сетей гибких офисов в Москве. Ее общий портфель составляет около 50 000 кв. м. В отличие от коворкингов в гибких офисах – закрытые приватные помещения, а не опенспейсы, а договоры заключаются на длительный период. Гибкие офисы предусматривают также расторжение арендных отношений с их собственниками без штрафных санкций, изменение сроков, а также снижение или увеличение количества рабочих мест, чего нет в традиционных бизнес-центрах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных