В Москве утвердили график переселения из сносимых домов до 2032 года

В Москве утвердили график переселения из сносимых домов до 2032 годаСоциальную инфраструктуру в районах, затронутых реновацией, будут строить в 2025–2028 годах
За это время власти уже переселили почти 20 000 обитателей приговоренных домов и провели несколько десятков общественных обсуждений проектов планировок в районах, где будет строиться новое жилье по программе.
Виртуальное обсуждение
Строительство «стартовых» домов для переселенцев уже идет по Москве. Например, только один из подрядчиков города, концерн «Крост», работает в настоящее время в Западном Дегунине (строит 8-секционный комплекс в 15–16 этажей на Базовской улице), в Басманном районе (5-секционный 10-этажный ЖК на Бауманской), в Очаковцо-Матвеевском (6-секционный корпус в 19–23 этажа на Веерной и односекционный 20-этажный дом на Большой Очаковской), в Митино (3-секционный дом в 23–24 этажа на Парковой), в Солнцеве (2-секционное 24-этажное здание на улице Щорса), в Нижегородском (9-секционный комплекс в 14–24 этажа на Новохохловской). Строят дома для города также ПИК, ФСК, МФС-6 и др. В прошлом году, по сообщению «РИА Недвижимость», крупнейшими подрядчиками стали МСУ-1, «ГП-МФС» и «УЭЗ-строй».
Власти обещают, что новые кварталы будут отвечать представлениям о современной городской среде и благоустройстве. Пока, как уточнили в Департаменте строительства, построенных школ и поликлиник нет, но в планах – возведение более 250 отдельно стоящих объектов образования, более 30 объектов здравоохранения и около полусотни физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме этого, объекты инфраструктуры будут размещаться на первых этажах жилых домов. Как объяснил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на пресс-конференции в августе, социальные объекты начнут появляться на втором этапе (2025–2028 гг.), когда освободятся земельные участки.
Иван Колманок, партнер архитектурного бюро AI-architects, чей проект в Хорошево-Мневниках прошел в финал Международного архитектурно-градостроительного конкурса и получил поддержку жителей (команда вышла из конкурса до того, как назвали победителей), не согласен с таким подходом: «Непонятно, как можно строить новый район вокруг старой школы, в течение 10–15 лет стройки эту школу использовать, когда вокруг вбивают сваи и летит пыль. Мы предполагали, что в первый год реновации построим новый корпус к одной из существующих школ, чтобы обновить инфраструктуру. Дети из других школ перейдут в новую школу, а опустевшие здания мы снесем, дав дополнительную территорию под строительство домов». Как следует из публикации на сайте стройкомплекса, победила в этом районе команда UNK project и Nikken Sekkei.
Прежде чем утвердить проекты планировок территорий районов, необходимо было представить их жителям. Всего, по информации Управления общественных связей Москомархитектуры, были проведены обсуждения по 85 ППТ: по 59 в 2019 г. прошли публичные слушания и по 26 – общественные обсуждения в 2020-м, даже COVID-19 не помешал, их организовали в онлайн-формате на сайте «Активный гражданин». До конца года планируется вынести на обсуждения еще четыре проекта: один в Гольянове и три в Южном Тушине, и, скорее всего, они тоже пройдут онлайн.
Формат электронных общественных обсуждений зачастую критиковался жителями и муниципальными депутатами. «До начала пандемии практически ни по одному кварталу в Зюзине слушания не проводились. Как только людей посадили на самоизоляцию, тут же обсуждения проектов реновации стали проводить в интернете, и максимальное число жителей из этого процесса оказались исключены», – говорит Константин Янкаускас, муниципальный депутат района. По словам Янкаускаса, в Зюзине даже на подъездах не повесили объявления о том, что состоятся общественные обсуждения, к тому же многие люди не смогли зарегистрироваться, так как процедура верификации оказалась сложной. «Публичные слушания – более строгая процедура, более растянутая во времени, у москвичей есть возможность прийти на экспозицию, на собрание, собрать письменные мнения. В предыдущие годы, когда проводились публичные слушания, в Зюзине удалось отбиться от семи проектов точечной застройки», – сравнивает Янкаускас.
Программа реновации
Рассчитана на 15 лет. Была принята 1 августа 2017 г. постановлением правительства Москвы (№ 497-ПП), в программу включено 5174 дома под снос, это около 350 000 квартир (16,4 млн кв. м), в которых живет около 1 млн человек. С начала программы, по данным департамента строительства Москвы, для заселения передано 57 домов, введен в эксплуатацию 61 дом. Переселено 19 500 жителей, в процессе переселения еще более 26 000 человек.
В 2020 г. введут около 60 домов, под заселение передали восемь новостроек, до конца 2020 г. планируется передать еще 27 домов. 80 домов (1,6 млн кв. м) проектируется и около 170 домов (около 2,5 млн кв. м) на более чем 30 000 квартир строится. В целом общая площадь вновь построенной недвижимости в Москве может превысить 50 млн кв. м жилья, подсчитывали ранее «Ведомости».
Программа финансируется из бюджета, в 2020 г. финансирование составляет почти 100 млрд руб., вся программа до 2032 г. обойдется в 3–3,5 трлн руб. Строительством занимаются коммерческие компании, они проходят через открытые конкурсные процедуры, которые проводят Фонд реновации и КП УГС.
* Цифры на начало сентября 2020 г.
Что касается самих проектов планировки, представленных жителям района, то на них указывались примерное пятно застройки и предельная высота дома в метрах (обсуждать «общие параметры» и эскизы предлагалось и в других районах, рассказывали живущие там коллеги-журналисты). Между тем, как утверждает депутат, в «дореновационных» проектах планировок всегда прописывались этапы и сроки их реализации, указывалась точная высота дома в этажах, количество квартир, тип дома, функциональное назначение нежилых помещений. Впрочем, у зюзинцев есть и достижения – отменили строительство многоэтажного офисного центра и одного из домов на месте двух спортивных площадок и одной детской на Сивашской улице. Но по остальным кварталам много проблем, и самая острая – грозящая парку «Два медведя» застройка, в связи с чем группа жителей обратилась в прокуратуру с просьбой отменить результаты обсуждений.
В МКА настаивают на том, что переход в электронный формат как раз позволяет привлечь большее количество москвичей. В обсуждении 331 градостроительного проекта на сайте «Активный гражданин» с апреля по начало сентября приняло участие более 190 000 жителей, тогда как с ноября 2019 г. по март 2020 г. в процедуре очных публичных слушаний по 266 проектам – около 31 000. За весь период обсуждений было получено более 560 000 предложений от граждан, сообщили в ведомстве. Что касается сложностей с верификацией, то, как считают в МКА, благодаря многоступенчатой системе сведены на нет риски фальсификации и подтасовки.
Юлия Зубарик, основатель бюро Master’s Plan, вспоминает о встречах с жителями проспекта Вернадского. Здесь архитекторы готовили планировки для кварталов 32–33, 34–35, проект разрабатывался вместе с испанским бюро Ricardo Boffil. Первые материалы показали жителям в конце 2017 г. После чего в 2 раза снизили этажность проектируемого дома на юге квартала Коштоянца, включили в проект спорткомплекс с бассейном и ледовой площадкой, дополнительные социальные объекты.
Среди разработчиков проектов в самом начале звучали имена известных архитекторов и названия знаменитых бюро, представленные на городских выставках проекты действительно обещали комфортную и современную городскую среду, но уже тогда некоторые архитекторы выражали сомнения в том, что построенное будет соответствовать их недешевым проектам. Продолжают работу над площадками победители конкурса: «Архитектурное бюро Асадова» (Головинский район), SPEECH (Кузьминки). Как объяснили в пресс-службе главного архитектора Москвы, при разработке каждого ППТ реновации всего было привлечено около 35 бюро, среди них – АБ «Остоженка», ТПО «Резерв», «Архитектурное бюро Тимура Башкаева», «ПИК-проект».
Плотнее, выше, по графику
Высота домов и плотность застройки – вопросы, которые наиболее болезненно воспринимаются жителями реновируемых районов. «По конкурсному заданию плотность предполагалась 25 000 кв. м жилья на гектар, – говорит Колманок. – По проекту жителей района можно было переселить в новые дома без потери номера квартиры. Уже после конкурса власти Москвы повысили допустимую плотность застройки, а этот норматив предполагает только многоэтажное строительство, что мы не поддерживаем». Например, в масштабном проекте на территории Тушинского завода железобетонных конструкций в Строительном проезде (это площадка ДСК-1) предусмотрено строительство более 450 000 кв. м недвижимости, из которых 352 000 кв. м – коммерческий ЖК и 82 000 кв. м будет построено по программе реновации на участке чуть менее 2 га, сообщали ранее «Ведомости». Плотность застройки по программе реновации увеличивается в 3–4 раза.
В пресс-службе Москомархитектуры причинами, почему приходится уплотнять застройку и повышать этажность, назвали необходимость изыскать место для социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. А выше новые дома строят, «чтобы не откладывать переселение жителей и дать им возможность выбора квартир». Помимо этого, площади квартир больше по сравнению с теми, что в пятиэтажках, есть нежилые первые этажи, лифтовые холлы и мусоропроводы, а это – дополнительный объем, объясняют в пресс-службе.
Тем не менее есть примеры, когда жителям удадавалось укоротить планы по стройке. В микрорайоне № 81 Хорошево-Мневников решено отказаться от возведения 35-этажного дома и снизить с 25 этажей до 14 высоту нескольких жилых групп на улице Генерала Карбышева. В микрорайонах 84–85 скорректировали этажность новостройки возле существующей пятиэтажки на Живописной улице, высотность еще одного дома будет снижена с 14 до 5–12 этажей. Кроме того, решено отказаться от строительства 36-этажного дома на Живописной улице, вместо него появится парк.
В три этапа
Обсуждения почти закончены, и город выпустил трехэтапный график переселения жителей, закрепленный приказом трех департаментов – градостроительной политики, строительства и городского имущества.
На первом этапе (2020–2024 гг.) переселится 170 000 жителей из 930 домов, на втором (2025–2028) – 330 000 из 1600 домов и на третьем (2028–2032) – 380 000 человек из 1800 домов. Кроме того, есть еще 688 домов (среди них 95 – в четырех районах, где еще не утвердили проекты), рассыпанных по районам, по словам Левкина, «как горох», которые не попали в границы проектов планировки, разработанные Москомархитектуры. Информация по ним появится в начале будущего года, но отдельного четвертого этапа не будет – весь «горох» распределится по графику.
Левкин объяснил, почему на начальном этапе сносимых домов меньше всего: земли для стартовых площадок не хватает, и первыми в график включались дома рядом со свободными участками. Москвичи, по словам чиновника, иногда предлагают свои варианты участков, но они зачастую не подходят, так как там могут находиться охранные зоны метрополитена, магистральные сети или санитарно-защитные зоны.
На втором и третьем этапе переселение должно пойти быстрее, – москвичи будут переезжать не в отдельные дома, а в сформированные урбан-блоки, так власти называют «большие дома разной конфигурации с внутренними дворовыми территориями и комфортной городской средой». Одновременно, по словам Левкина, на втором этапе, когда освободятся участки, начнут появляться и социальные объекты «как для второго и третьего, так и для первого этапов».
Сроки могут корректироваться – в основном, для тех домов, «которые будут переселяться на стыке периодов. Условно говоря, 2024–2025 гг. – житель этого дома начнет переселение не в декабре 2024-го, а в январе 2025-го».
Но вопросы к графику имеются. Например, все в том же Зюзине на первый этап приходится 20 домов, второй – 70 домов, а на третий – 91. А «дома, предназначенные к сносу, сняли с региональной программы капитального ремонта. Что же будет через 10 лет с этими 900 домами? Это будет еще ветхое жилье или уже аварийное?» – задается вопросом Янкаускас.
Золотые хрущевки
Особенного влияния на рынок вторичного жилья Москвы программа реновации не оказывает, за исключением заметного подорожания однокомнатных квартир в пятиэтажках.
По оценке Михаила Куликова, директора департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости», среди тех, кто покупает квартиры в домах под снос, 60% – инвесторы. Обычные покупатели не стремятся приобрести хрущевку, чтобы в ней поселиться с прицелом на переезд, – не известно, каким будет новое жилье, да и тем, кого реновация затронет в последнюю очередь, придется довольно долго ждать.
В целом же квартиры в хрущевках – традиционно популярный товар на вторичном рынке Москвы для небогатого покупателя вне зависимости от городских программ. «За 6–8 млн руб. можно приобрести 30–45 кв. м в готовом доме, в обжитом районе и в пределах МКАД», – замечает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). Покупают их, по словам эксперта, московские семьи, не желающие менять район после размена старой квартиры, или приезжие из регионов, которые в ипотеку могут себе позволить лишь такое жилье. Но возможность получить потом квартиру в новостройке в том же районе подогревает их интерес.
По наблюдениям Марины Толстик, председателя совета директоров сети «Миэль», покупатели «квартир на вырост» жить в них «здесь и сейчас» не собираются и могут взять даже жилье на первом этаже и в плохом состоянии – так дешевле.
Инвесторы стараются купить квартиры «ближе к переезду», до сноса жилплощадь сдают, а после получения нового жилья – либо продают, либо вновь пускают жильцов. По оценке Литинецкой, от продажи новых квартир переселенцы могут выручить дополнительные 30–40%, с учетом роста цен на новостройки и разницы в цене квартир в хрущевках и новых домах.
Аналитики портала ЦИАН весной оценивали доход инвестора выше. По данным опубликованного исследования, около 400 лотов, или 8% квартир в новых домах, было выставлено на продажу. Например, в новом доме в Мукомольном проезде две квартиры продавались в среднем по 288 000 руб. за 1 кв. м. В хрущевках, откуда жители переселялись в этот дом, – на ул. Антонова-Овсеенко, 7, 9; на 1-м Красногвардейском проезде, 20, и 2-м Красногвардейском проезде, 10, – в 2019 г. средняя цена составила 241 000 руб. 1 кв. м. Прирост – 19,5%, а с учетом того, что в среднем площадь новой квартиры увеличивается на треть, доход инвесторов может достичь 50–60%.
По данным «Метриума», всего на московском рынке жилья представлено около 1000 квартир в домах под снос, большинство – в районах Зюзино, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Люблино, Кузьминки, Рязанском, Перово, Измайлово, Ярославском, Коптево, Головинском, Северном и Южном Тушино, Хорошево-Мневниках, Можайском.
По подсчетам аналитиков «Инком-недвижимости», средняя цена 1 кв. м в обычных хрущевках – 210 400 руб., в домах, попавших в программу реновации, – 207 600 руб. В «Метриуме» отмечают: самая высокая цена 1 кв. м – в однокомнатных квартирах в домах под снос, 227 000 руб., тогда как в двухкомнатных – около 178 000 руб. Литинецкая объясняет это «спекулятивным фактором» – инвесторы предпочитают маленькие квартиры.
Попытки продавцов подобного товара продать на 0,5–1 млн дороже рынка, по словам риэлторов, успехом не увенчиваются, инвесторы не готовы платить по завышенной цене. И все же, по информации Ярослава Дарусенкова, руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства «Азбука жилья» за последние три с лишним года с момента объявления о программе реновации средняя стоимость квартир в хрущевках выросла на 36%.