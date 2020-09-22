В Москве утвердили график переселения из сносимых домов до 2032 года

Программа реновации

Рассчитана на 15 лет. Была принята 1 августа 2017 г. постановлением правительства Москвы (№ 497-ПП), в программу включено 5174 дома под снос, это около 350 000 квартир (16,4 млн кв. м), в которых живет около 1 млн человек. С начала программы, по данным департамента строительства Москвы, для заселения передано 57 домов, введен в эксплуатацию 61 дом. Переселено 19 500 жителей, в процессе переселения еще более 26 000 человек.

В 2020 г. введут около 60 домов, под заселение передали восемь новостроек, до конца 2020 г. планируется передать еще 27 домов. 80 домов (1,6 млн кв. м) проектируется и около 170 домов (около 2,5 млн кв. м) на более чем 30 000 квартир строится. В целом общая площадь вновь построенной недвижимости в Москве может превысить 50 млн кв. м жилья, подсчитывали ранее «Ведомости».

Программа финансируется из бюджета, в 2020 г. финансирование составляет почти 100 млрд руб., вся программа до 2032 г. обойдется в 3–3,5 трлн руб. Строительством занимаются коммерческие компании, они проходят через открытые конкурсные процедуры, которые проводят Фонд реновации и КП УГС.



* Цифры на начало сентября 2020 г.