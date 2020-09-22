Московский рынок новостроек от вируса не пострадал

Тем не менее до показателей нацпроектов еще далеко, даже несмотря на то, что в соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» срок достижения этих показателей – «улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год» – отодвинули на шесть лет, до 2030 г. По словам Стасишина, за семь месяцев этого года введено немногим меньше, чем за аналогичный период прошлого (на 7–8%), и индивидуального, и индустриального жилья и по итогам года рассчитывают выйти плюс-минус на показатели прошлого года. Но надо работать над тем, чтобы в «стройке» этот и весь следующий год именно индустриального многоквартирного жилья в стране было по 130–150 млн кв. м, «иначе не выйдем на показатели программы», говорил чиновник на конференции «Коммерсанта» в августе. В настоящее время, по его данным, в России на стадии строительства находится 98,9 млн кв. м жилой недвижимости.