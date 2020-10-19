«Ориентир» построит склад для производителя спецодежды «Техноавиа»Это будет одна из крупнейших сделок на рынке логистической недвижимости этого года
Девелопер «Ориентир» возведет для компании «Техноавиа» складской комплекс площадью более 40 000 кв.м на территории индустриального парка «Ориентир запад» на Новорижском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний и подтвердил представитель Knight Frank, которая выступала консультантом этой сделки. По их словам, после окончания строительства комплекс будет передан в собственность «Техноавиа», которая планирует использовать его для собственных нужд.
«Техноавиа» – один из крупнейших производителей спецодежды и корпоративной одежды, она выпускает более 5,5 млн швейных изделий и 1,15 млн пар защитной обуви в год. В 2019 г. компания заняла 2-е место в рейтинге крупнейших компаний российского рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ), составленном Ассоциацией СИЗ и порталом «Гетсиз.ру». Последние оценили выручку «Техноавиа» в 15,47 млрд руб.
Основные владельцы компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», ее гендиректор Андрей Попов, а также Александра Конорова и Галина Маслова.
«Имеющихся у нас складских площадей недостаточно, поэтому мы приняли решение о расширении», – объяснил «Ведомостям» покупку нового логистического объекта Попов. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев напоминает, что сейчас компания арендует у Logistic Partners примерно 11 000 кв. м в складском комплексе в Нахабине.
Условия сделки стороны не разглашают. Гендиректор «Ориентира» Андрей Постников сообщил лишь, что девелопер планирует передать заказчику готовый объект в III квартале 2021 г.
Рыночная стоимость такого комплекса, как «Ориентир запад», сегодня может составлять 40 000 руб. за 1 кв. м (без учета НДС), говорит Алябьев. Похожая оценка – 39 000–40 000 руб. за 1 кв. м – и у партнера Colliers International Станислава Бибика. Получается, что «Техноавиа» может заплатить за новый складской комплекс 1,55–1,65 млрд руб.
Покупка компанией «Техноавиа» логистического комплекса в парке «Ориентир запад» – одна из крупнейших сделок по приобретению складов для собственных нужд в этом году, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Сейчас рекорд принадлежит Marvel Logistics, которая во II квартале стала владельцем 40 578 кв. м в комплексе «PNK парк Валищево» на Симферопольском шоссе.
Впрочем, в этом году было закрыто еще и несколько масштабных инвестиционных сделок. К примеру, компания Professional Logistics Technologies, созданная Российским фондом прямых инвестиций, арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами, выкупила у «Ориентира» 114 000 кв. м в том же логистическом комплексе «Ориентир север 1».
Арендатором этих площадей будет Ozon. Кроме того, фонд «Сбербанк – арендный бизнес 3» стал владельцем 108 000 кв. м в «PNK парк Вешки» на Алтуфьевском шоссе. Несколько крупных сделок было заключено и в арендном сегменте. К примеру, «Всеинструменты» договорились об аренде 182 000 кв. м в «PNK парк Домодедово».
Склады сейчас являются одним из наиболее стабильных секторов коммерческой недвижимости, объясняет Бибик высокую активность на этом рынке. Он напоминает, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и, как следствие, развития онлайн-торговли многие компании существенно увеличили площади в них.