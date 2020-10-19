«Ориентир» построит склад для производителя спецодежды «Техноавиа»

Девелопер «Ориентир» возведет для компании «Техноавиа» складской комплекс площадью более 40 000 кв.м на территории индустриального парка «Ориентир запад» на Новорижском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний и подтвердил представитель Knight Frank, которая выступала консультантом этой сделки. По их словам, после окончания строительства комплекс будет передан в собственность «Техноавиа», которая планирует использовать его для собственных нужд.