Девелоперых жилых комплексов предложат москвичам на удаленке работать в коворкингах тут же, в доме

Назвать совсем новым явлением в России лайфворкинги нельзя. Но до сих пор офисные пространства располагались преимущественно в комплексах с апартаментами (самый заметный пример – ММДЦ «Москва-сити», где уже действуют Bussinesclub, SOK, Workki, CEO Rooms и др., больше ориентированные на корпоративных клиентов), а если были в ЖК, то появлялись там случайно, а не как часть девелоперской концепции. «В Москве 11 коворкингов арендуют помещения на первых этажах жилых зданий. Это в основном антикафе, например «Столик на одного» в Токмаковом переулке, Space-U на Садовнической, Check Point на Чистых прудах и на Лубянке», – говорит руководитель направления организации рабочего пространства компании JLL Олеся Дзюба. «Зачастую речь идет либо об МФК, и тогда коворкинг планируется на территории бизнес-центра, либо просто о столиках в лобби, за которыми можно посидеть с ноутбуком», – добавляет гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. Тем не менее, по оценкам Игнахина, через пять лет около 3–5% новостроек Москвы будут иметь в своем составе коворкинг.