Девелоперых жилых комплексов предложат москвичам на удаленке работать в коворкингах тут же, в доме

Девелоперых жилых комплексов предложат москвичам на удаленке работать в коворкингах тут же, в домеРабочих зон станет больше в помещениях под стрит-ритейл или в местах общего пользования
Как о новом слове в девелопменте о жилых комплексах, в которых кроме собственно квартир, стандартного ритейла и двора есть зоны для размещения рабочих мест, в Москве активно заговорили после нескольких месяцев, которые горожане провели на самоизоляции. О планах по строительству заявили, в частности, Level Group (они же ввели в оборот название «лайфворкинг»), «A101», Ingrad, MR Group, «Главстрой». Предполагается, что наилучшим решением будет предложить москвичам на удаленке работать не в кругу семьи, а в коворкингах, которые будут тут же, в доме. Например, на первых этажах, где традиционно размещают социально-бытовую инфраструктуру в новостройках.
«Коворкинги появятся не вместо квартир, а вместо кофейни, например», – уточнили в «А101». «В «Селигер сити» зона, которая отведена под коворкинг, изначально проектировалась как коммерческое помещение», – рассказывает гендиректор MR Group Ирина Дзюба, просто теперь определилось его назначение. И у Level Group пространство для работы «изначально предусматривалось» (еще до пандемии) в проекте их жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Прежде застройщики не слишком охотно включали в проекты офисы в том или ином виде, теперь, возможно, пересмотрят отношение к «деловой» инфраструктуре.
«Пандемия наглядно указала на преимущества децентрализованной модели развития городов. Самоизоляция и возможность повторения ограничительных мер привели к тому, что люди стали больше ценить локальную городскую среду. Интеграция рабочих и общественных зон в жилые дома – это естественное продолжение идей полицентризма, которые становятся все популярнее в мире», – говорит архитектор Никита Маликов.
Назвать совсем новым явлением в России лайфворкинги нельзя. Но до сих пор офисные пространства располагались преимущественно в комплексах с апартаментами (самый заметный пример – ММДЦ «Москва-сити», где уже действуют Bussinesclub, SOK, Workki, CEO Rooms и др., больше ориентированные на корпоративных клиентов), а если были в ЖК, то появлялись там случайно, а не как часть девелоперской концепции. «В Москве 11 коворкингов арендуют помещения на первых этажах жилых зданий. Это в основном антикафе, например «Столик на одного» в Токмаковом переулке, Space-U на Садовнической, Check Point на Чистых прудах и на Лубянке», – говорит руководитель направления организации рабочего пространства компании JLL Олеся Дзюба. «Зачастую речь идет либо об МФК, и тогда коворкинг планируется на территории бизнес-центра, либо просто о столиках в лобби, за которыми можно посидеть с ноутбуком», – добавляет гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. Тем не менее, по оценкам Игнахина, через пять лет около 3–5% новостроек Москвы будут иметь в своем составе коворкинг.