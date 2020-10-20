Элитная недвижимость в Москве подорожала на 8% за полугодие

В Knight Frank говорят, что сделок за первое полугодие было на 30% меньше, чем в тот же период в 2019 г. По итогам трех кварталов 2020 г. Kalinka Group оценивает снижение количества сделок уже на 40%. Но летнего затишья не было. Рынок недвижимости стоимостью от $1 млн в августе ставил рекорды, говорит Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills: по его данным, в августе 2020 г. купили 114 премиальных квартир и апартаментов, что на 21% больше, чем в июле, и почти в 1,5 раза больше, чем в августе прошлого года. Покупатели нацелены на самые дорогие лоты: доля сделок в бюджете от 1 млн руб. за 1 кв. м выросла до 14% по сравнению с 9% в 2019-м, тогда как доля сделок с объектами по цене до 500 000 руб. за 1 кв. м снизилась соответственно с 31 до 17%.