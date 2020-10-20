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Элитная недвижимость в Москве подорожала на 8% за полугодие

Хотя сделок с дорогим жильем было на треть меньше, чем года назад
Людмила Чичерова
Елена Никитина / Ведомости

И каждый пятый появляется в Москве в результате реконструкции старых зданий, подсчитали в Capital Group.

В Knight Frank говорят, что сделок за первое полугодие было на 30% меньше, чем в тот же период в 2019 г. По итогам трех кварталов 2020 г. Kalinka Group оценивает снижение количества сделок уже на 40%. Но летнего затишья не было. Рынок недвижимости стоимостью от $1 млн в августе ставил рекорды, говорит Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills: по его данным, в августе 2020 г. купили 114 премиальных квартир и апартаментов, что на 21% больше, чем в июле, и почти в 1,5 раза больше, чем в августе прошлого года. Покупатели нацелены на самые дорогие лоты: доля сделок в бюджете от 1 млн руб. за 1 кв. м выросла до 14% по сравнению с 9% в 2019-м, тогда как доля сделок с объектами по цене до 500 000 руб. за 1 кв. м снизилась соответственно с 31 до 17%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных