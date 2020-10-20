Государство стремится привлечь частные инвестиции в проекты по созданию комфортной среды в российских городах

В конце лета Дом.РФ совместно с КБ «Стрелка» и мэрией Суздаля обнародовали новую стратегию развития этой жемчужины Золотого кольца. Одна из ключевых задач – сделать так, чтобы приезжающие в город туристы, а таковых ежегодно 1–1,3 млн человек, оставались в нем как минимум на пару дней. И активно тратили деньги не только в музеях, но и в гостиницах, кафе, принося в местную казну средства, необходимые для качественного развития города.