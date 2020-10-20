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Государство стремится привлечь частные инвестиции в проекты по созданию комфортной среды в российских городах

Окупаются ли затраты на благоустроство городской среды и создание необходимого для горожан комфорта
Наталья Самарина
После редевелопмента промзона недалеко от Тульского кремля превратилась в модный креативный кластер «Истра» /Елена Никитина / Ведомости

В конце лета Дом.РФ совместно с КБ «Стрелка» и мэрией Суздаля обнародовали новую стратегию развития этой жемчужины Золотого кольца. Одна из ключевых задач – сделать так, чтобы приезжающие в город туристы, а таковых ежегодно 1–1,3 млн человек, оставались в нем как минимум на пару дней. И активно тратили деньги не только в музеях, но и в гостиницах, кафе, принося в местную казну средства, необходимые для качественного развития города.

Урбанисты из «Стрелки» полагают, что обновление городской инфраструктуры и благоустройство общественных пространств создадут необходимые условия для социокультурного и экономического подъема. Сейчас, по выражению партнера КБ «Стрелка» Григория Ревзина, главным недостатком города является несоответствие высочайшего уровня музейного кластера городской среде небогатого провинциального райцентра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных