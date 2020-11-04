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«Интеко» застроит промзону «Коровино» на севере Москвы

Такие площадки становятся все популярнее у застройщиков
Юлия Акиньшина
Промзона «Коровино» расположена в районах Дмитровский и Западное Дегунино на севере столицы. Здесь уже построен жилой комплекс «На Базовской улице» /stroi.mos.ru

Девелопер «Интеко» победил в аукционе департамента Москвы по конкурентной политике на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы, следует из аукционной документации. Площадь территории – 35 га, инвестиции могут составить около 40 млрд руб., цитирует пресс-служба правительства вице-мэра Владимира Ефимова. На участке «Интеко» сможет возвести недвижимость общественного и производственного назначения – свыше 615 000 кв. м, уточнил Ефимов.

Представитель «Интеко» отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных