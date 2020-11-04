«Интеко» застроит промзону «Коровино» на севере Москвы

Девелопер «Интеко» победил в аукционе департамента Москвы по конкурентной политике на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы, следует из аукционной документации. Площадь территории – 35 га, инвестиции могут составить около 40 млрд руб., цитирует пресс-служба правительства вице-мэра Владимира Ефимова. На участке «Интеко» сможет возвести недвижимость общественного и производственного назначения – свыше 615 000 кв. м, уточнил Ефимов.