Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Южнокорейская LH Сorporation планирует застроить остров Русский

Вместе с Дом.РФ она может возвести там 1,3 млн кв. м жилья и инфраструктуры
Юлия Акиньшина Антон Филатов
Остров Русский, несмотря на появление автомобильного моста, остается малонаселенным, но у него высокий потенциал для развития /Юрий Смитюк / ТАСС

Южнокорейская Land & Housing Corporation (LH Corporation) и российская госкомпания Дом.РФ ведут переговоры о совместной реализации проекта комплексного развития территории на острове Русский во Владивостоке. Это следует из меморандума о сотрудничестве, который был подписан сторонами 17 ноября. «Ведомости» с ним ознакомились. Представители обеих компаний эту информацию подтвердили, но условия сотрудничества раскрыть отказались.

Из презентации проекта следует, что на 345 га на острове Русский планируется построить 1,3 млн кв. м недвижимости, из которых 1 млн кв. м – жилье, остальное – коммерческие объекты и социальная инфраструктура (образовательные и медицинские учреждения). Источник, близкий к одной из сторон переговоров, говорит, что Дом.РФ предоставит корейской корпорации участок. Кроме того, российская госкомпания может помочь ей с привлечением проектного финансирования на строительство жилой части, а также с выпуском инфраструктурных облигаций, средства от размещения которых пойдут на социальную и транспортную инфраструктуру в этом проекте. Инвестиции в него превысят 80 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных