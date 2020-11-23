Южнокорейская LH Сorporation планирует застроить остров Русский

Из презентации проекта следует, что на 345 га на острове Русский планируется построить 1,3 млн кв. м недвижимости, из которых 1 млн кв. м – жилье, остальное – коммерческие объекты и социальная инфраструктура (образовательные и медицинские учреждения). Источник, близкий к одной из сторон переговоров, говорит, что Дом.РФ предоставит корейской корпорации участок. Кроме того, российская госкомпания может помочь ей с привлечением проектного финансирования на строительство жилой части, а также с выпуском инфраструктурных облигаций, средства от размещения которых пойдут на социальную и транспортную инфраструктуру в этом проекте. Инвестиции в него превысят 80 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей».