Что дороже для арендатора, классический офис или гибкий

Числом побеждают пока классические офисы, но гибкие быстро развиваются. Долю последних в Москве аналитики Cushman & Wakefield (C&W) оценивают в 1,2% от общего офисного предложения. Для сравнения: в Лондоне и Амстердаме на гибкие рабочие пространства приходится около 5–6% всех офисных площадей. По данным JLL, в 2020 г. в Москве гибкие пространства (224 582 кв. м) давали 31 799 рабочих мест.