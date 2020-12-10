Что дороже для арендатора, классический офис или гибкий

Что дороже для арендатора, классический офис или гибкийВыбирая между ними, компании сейчас больше думают об удобствах, чем о расходах
Open space или кабинеты, фиксированные рабочие места или hot desk – вариантов, как разместить сотрудников, сейчас масса, и арендодателям в любом случае понадобится гибкость, чтобы собрать весь существующий спрос в ситуации, когда от 30 до 100% персонала отправилось работать по домам.
Числом побеждают пока классические офисы, но гибкие быстро развиваются. Долю последних в Москве аналитики Cushman & Wakefield (C&W) оценивают в 1,2% от общего офисного предложения. Для сравнения: в Лондоне и Амстердаме на гибкие рабочие пространства приходится около 5–6% всех офисных площадей. По данным JLL, в 2020 г. в Москве гибкие пространства (224 582 кв. м) давали 31 799 рабочих мест.
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