«Платформа» отказалась от строительства складов на западе Москвы

Из отчета об оценке имущества ММВЗ следует, что заводу принадлежит участок почти на 10 га и несколько объектов недвижимости примерно на 110 000 кв. м на Рябиновой улице. DataPro собирается реконструировать несколько строений, например помещение автосервиса, под новый дата-центр, знает директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. Под эти цели, по его данным, будет отведено около 20 000 кв. м, оставшиеся площади в основном здании новый собственник продолжит сдавать в аренду.