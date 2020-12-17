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«Платформа» отказалась от строительства складов на западе Москвы

Она продала ММВЗ фирме DataPro семьи экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова
Антон Филатов
Из отчета об оценке имущества ММВЗ следует, что заводу принадлежит участок почти на 10 га и несколько объектов недвижимости примерно на 110 000 кв. м на Рябиновой улице /Яндекс.Карты

Компания DataPro выкупила у группы «Платформа» здания Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в Очакове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. Совладелец DataPro Евгений Богданчиков эту информацию подтвердил. Представитель «Платформы» от комментариев отказался.

Из отчета об оценке имущества ММВЗ следует, что заводу принадлежит участок почти на 10 га и несколько объектов недвижимости примерно на 110 000 кв. м на Рябиновой улице. DataPro собирается реконструировать несколько строений, например помещение автосервиса, под новый дата-центр, знает директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. Под эти цели, по его данным, будет отведено около 20 000 кв. м, оставшиеся площади в основном здании новый собственник продолжит сдавать в аренду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных