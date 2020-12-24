Девелопер «Ориентир» построит крупный логопарк для Gloria Jeans

Девелопер «Ориентир» построит крупный логопарк для Gloria JeansРитейлеры на фоне развития онлайн-торговли активно покупают и арендуют склады
Gloria Jeans договорилась с группой «Ориентир» о строительстве склада площадью около 30 000 кв. м на территории индустриального парка «Ориентир юг», который находится в Подольском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. Представители Gloria Jeans, «Ориентира» и Knight Frank (консультант сделки) эту информацию подтвердили. По их словам, объект после ввода его в эксплуатацию будет передан Gloria Jeans в собственность. «Ориентир» планирует сдать комплекс в эксплуатацию во II квартале 2022 г.
Gloria Jeans, по данным «Infoline-аналитики», по результатам первого полугодия 2020 г. заняла 65-е место в рейтинге крупнейших ритейлеров России с выручкой 12 млрд руб. На сайте компании сказано, что у нее 15 собственных и 200 партнерских фабрик и два современных логистических центра. Она также управляет 600 магазинами в России и странах СНГ. Основатель Gloria Jeans – бизнесмен Владимир Мельников.