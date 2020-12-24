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Девелопер «Ориентир» построит крупный логопарк для Gloria Jeans

Ритейлеры на фоне развития онлайн-торговли активно покупают и арендуют склады
Антон Филатов
Стоимость строительства склада класса А может составлять 45 000–47 000 руб. за 1 кв. м /Евгений Разумный / Ведомости

Gloria Jeans договорилась с группой «Ориентир» о строительстве склада площадью около 30 000 кв. м на территории индустриального парка «Ориентир юг», который находится в Подольском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. Представители Gloria Jeans, «Ориентира» и Knight Frank (консультант сделки) эту информацию подтвердили. По их словам, объект после ввода его в эксплуатацию будет передан Gloria Jeans в собственность. «Ориентир» планирует сдать комплекс в эксплуатацию во II квартале 2022 г.

Gloria Jeans, по данным «Infoline-аналитики», по результатам первого полугодия 2020 г. заняла 65-е место в рейтинге крупнейших ритейлеров России с выручкой 12 млрд руб. На сайте компании сказано, что у нее 15 собственных и 200 партнерских фабрик и два современных логистических центра. Она также управляет 600 магазинами в России и странах СНГ. Основатель Gloria Jeans – бизнесмен Владимир Мельников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных