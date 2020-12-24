Девелопер «Ориентир» построит крупный логопарк для Gloria Jeans

Gloria Jeans договорилась с группой «Ориентир» о строительстве склада площадью около 30 000 кв. м на территории индустриального парка «Ориентир юг», который находится в Подольском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. Представители Gloria Jeans, «Ориентира» и Knight Frank (консультант сделки) эту информацию подтвердили. По их словам, объект после ввода его в эксплуатацию будет передан Gloria Jeans в собственность. «Ориентир» планирует сдать комплекс в эксплуатацию во II квартале 2022 г.