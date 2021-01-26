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Владелец O1 Properties может лишиться торгового центра «Щука»

Конкурсный управляющий бывшего собственника комплекса оспаривает его передачу кредитору
Антон Филатов
ТРЦ и земля под ним – наиболее ценные активы банкротящейся компании /Евгений Разумный / Ведомости

Конкурсный управляющий АО «Щука» Наталья Перминова в рамках процедуры банкротства этой компании потребовала признать недействительной сделку по передаче одноименного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и участка на 1,7 га под ним фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Соответствующее заявление она подала в Арбитражный суд Москвы, следует из материалов дела. Его рассмотрение назначено на конец февраля.

ТРЦ «Щука» на 100 300 кв. м находится около ст. м. «Щукинская» в Москве. Комплекс был возведен в 2006 г. компанией «Дон-строй», спустя несколько лет он перешел одному из основателей девелопера, Максиму Блажко. Кредитованием строительства «Щуки» занимался Сбербанк, но в 2015 г. он продал долговые обязательства по этому объекту RT&I. Эта компания – крупнейший акционер O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко. Участники рынка связывают его с ГК «Регион» (в 2011 г. он владел 25% «Регион портфельные инвестиции»), но сама компания это отрицала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных