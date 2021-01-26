Владелец O1 Properties может лишиться торгового центра «Щука»Конкурсный управляющий бывшего собственника комплекса оспаривает его передачу кредитору
Конкурсный управляющий АО «Щука» Наталья Перминова в рамках процедуры банкротства этой компании потребовала признать недействительной сделку по передаче одноименного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и участка на 1,7 га под ним фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Соответствующее заявление она подала в Арбитражный суд Москвы, следует из материалов дела. Его рассмотрение назначено на конец февраля.
ТРЦ «Щука» на 100 300 кв. м находится около ст. м. «Щукинская» в Москве. Комплекс был возведен в 2006 г. компанией «Дон-строй», спустя несколько лет он перешел одному из основателей девелопера, Максиму Блажко. Кредитованием строительства «Щуки» занимался Сбербанк, но в 2015 г. он продал долговые обязательства по этому объекту RT&I. Эта компания – крупнейший акционер O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко. Участники рынка связывают его с ГК «Регион» (в 2011 г. он владел 25% «Регион портфельные инвестиции»), но сама компания это отрицала.