Владелец O1 Properties может лишиться торгового центра «Щука»

ТРЦ «Щука» на 100 300 кв. м находится около ст. м. «Щукинская» в Москве. Комплекс был возведен в 2006 г. компанией «Дон-строй», спустя несколько лет он перешел одному из основателей девелопера, Максиму Блажко. Кредитованием строительства «Щуки» занимался Сбербанк, но в 2015 г. он продал долговые обязательства по этому объекту RT&I. Эта компания – крупнейший акционер O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко. Участники рынка связывают его с ГК «Регион» (в 2011 г. он владел 25% «Регион портфельные инвестиции»), но сама компания это отрицала.