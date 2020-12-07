У владельца Центрального телеграфа появился еще один элитный проект

Компания Vos’hod, созданная акционером O1 Properties – кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), а также бывшим гендиректором финансовой группы «Будущее» Мариной Рудневой, может построить элитный жилой комплекс рядом с Третьяковской галереей. В конце ноября, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она стала бенефициаром фирмы ООО «Интеллектком», которой принадлежат права на 0,3 га и четыре здания площадью 1408 кв. м в Старомонетном переулке.



Одно из этих зданий – главный дом усадьбы купца Ивана Масягина, построенный в 1818 г. Здание несколько раз меняло владельцев, среди которых были купец Петр Безсчастный и староста храма Христа Спасителя Иван Аблаженов. После революции оно перешло тресту военно-топографического управления, а затем структуре Минобороны. В 2012 г. департамент культурного наследия Москвы признал обоснованность включения этого объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Последний собственник этого здания – совладелец российского бизнеса «Стокманна» Яков Панченко. Он на запрос, отправленный ему в мессенджер, не ответил. Представитель Vos’hod от комментариев отказался.