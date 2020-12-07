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У владельца Центрального телеграфа появился еще один элитный проект

Акционер O1 Properties c партнером построит клубный дом у Третьяковской галереи
Антон Филатов
Акционер O1 Properties c партнером построит клубный дом у Третьяковской галереи /Максим Стулов / Ведомости

Компания Vos’hod, созданная акционером O1 Properties – кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), а также бывшим гендиректором финансовой группы «Будущее» Мариной Рудневой, может построить элитный жилой комплекс рядом с Третьяковской галереей. В конце ноября, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она стала бенефициаром фирмы ООО «Интеллектком», которой принадлежат права на 0,3 га и четыре здания площадью 1408 кв. м в Старомонетном переулке.

Одно из этих зданий – главный дом усадьбы купца Ивана Масягина, построенный в 1818 г. Здание несколько раз меняло владельцев, среди которых были купец Петр Безсчастный и староста храма Христа Спасителя Иван Аблаженов. После революции оно перешло тресту военно-топографического управления, а затем структуре Минобороны. В 2012 г. департамент культурного наследия Москвы признал обоснованность включения этого объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Последний собственник этого здания – совладелец российского бизнеса «Стокманна» Яков Панченко. Он на запрос, отправленный ему в мессенджер, не ответил. Представитель Vos’hod от комментариев отказался.

Vos’hod была создана RT&I и Рудневой в этом году для строительства элитного жилья в Москве. RT&I – основной акционер инвесткомпании O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Компания также владеет некоторыми бывшими активами основателя «Донстроя» Максима Блажко, например бизнес-центром Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательным центром «Щука» у ст. м. «Щукинская». Основной бенефициар RT&I – бизнесмен Павел Ващенко. Его участники рынка связывают с ГК «Регион» (в 2011 г. он владел 25% «Регион портфельные инвестиции»), но сама компания это отрицала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных