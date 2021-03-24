Фонд «Сбера» может закрыть крупнейшую сделку на рынке складов

Фонд «Сбера» может закрыть крупнейшую сделку на рынке складовОн хочет выкупить логистический комплекс «Всеинструменты.ру» в Домодедове
Компания «Сбер фонды недвижимости» договаривается с PNK Group о приобретении у нее строящихся складских комплексов общей площадью 182 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово», эти площади ранее были сданы в аренду «Всеинструменты.ру».
Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, и подтвердил один из партнеров PNK Group. По их словам, на эти объекты есть и еще несколько интересантов, однако в наиболее продвинутой стадии переговоры находятся именно со структурой «Сбера», который предлагает более выгодные для PNK Group условия.
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