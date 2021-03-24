Фонд «Сбера» может закрыть крупнейшую сделку на рынке складов

Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, и подтвердил один из партнеров PNK Group. По их словам, на эти объекты есть и еще несколько интересантов, однако в наиболее продвинутой стадии переговоры находятся именно со структурой «Сбера», который предлагает более выгодные для PNK Group условия.