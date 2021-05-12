На московские активы финской Itella Logistics появились новые претенденты

На московские активы финской Itella Logistics появились новые претендентыЕе склады хочет купить логистический оператор Tablogix, но у него есть конкуренты
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании «Юрфинконсульт» о приобретении ООО «Ителла» и связанных с ней структур. Это следует из сообщения ФАС.
«Юрфинконсульт», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит логистическому оператору Tablogix. Под его управлением, как сказано на сайте компании, находится 137 000 кв. м складских помещений в Московском регионе и Санкт-Петербурге. ООО «Ителла», в свою очередь, является частью транспортно-логистической компании Itella Logistics, которая входит в финский госхолдинг Posti (оказывает главным образом почтовые услуги). Чистые продажи последнего в 2020 г. составили 1,61 млрд евро.
Itella Logistics принадлежат шесть логистических комплексов в Московской области, Новосибирске и Ростове-на-Дону, их общая площадь – 223 000 кв. м, рассказывали осенью прошлого года два консультанта, работавшие с компанией. Впрочем, в сделку с Tablogix, если она состоится, войдут только московские объекты – в Крекшине (90 000 кв. м), Одинцове (40 000 кв.м) и Химках (70 000 кв. м), сообщили собеседники «Ведомостей». Один из них говорит, что региональные объекты будут продаваться отдельно, второй утверждает, что они уже проданы. Представитель Tablogix от комментариев отказался. Запрос «Ведомостей» в российский офис Itella Logistics остался без ответа. Информация о региональных складах на сайте компании отсутствует.