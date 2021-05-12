На московские активы финской Itella Logistics появились новые претенденты

Itella Logistics принадлежат шесть логистических комплексов в Московской области, Новосибирске и Ростове-на-Дону, их общая площадь – 223 000 кв. м, рассказывали осенью прошлого года два консультанта, работавшие с компанией. Впрочем, в сделку с Tablogix, если она состоится, войдут только московские объекты – в Крекшине (90 000 кв. м), Одинцове (40 000 кв.м) и Химках (70 000 кв. м), сообщили собеседники «Ведомостей». Один из них говорит, что региональные объекты будут продаваться отдельно, второй утверждает, что они уже проданы. Представитель Tablogix от комментариев отказался. Запрос «Ведомостей» в российский офис Itella Logistics остался без ответа. Информация о региональных складах на сайте компании отсутствует.