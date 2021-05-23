«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте

«ВТБ капитал инвестиции» в интересах инвесторов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН) «ВТБ капитал – рентный доход» приобрел более 7000 кв. м в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте. Об этом рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Эта информация подтверждается и данными, которые содержатся в отчете об оценке этих площадей, составленном для фонда консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Документ размещен на официальном сайте «ВТБ капитал пенсионный резерв». Там сказано, что рыночная стоимость помещений составляет 2,3 млрд руб. В сделку вошло примерно 6100 кв. м офисов (остальное – машино-места), говорят собеседники «Ведомостей». Эти площади на данный момент арендуют компании Mail.ru Group и входящий в нее онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил», сказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель ВТБ покупку помещений в Skylight подтвердил. Выбор объекта для инвестиций он объясняет высоким качеством здания, его хорошим расположением в одном из наиболее активных деловых районов Москвы, а также наличием надежных арендаторов.