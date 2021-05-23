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«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте

Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды
Дарья Молоткова
Бизнес-центр Skylight (состоит из двух зданий, объединенных пятиэтажной стилобатной частью) строила девелоперская компания «Галс-девелопмент» /Евгений Разумный / Ведомости

«ВТБ капитал инвестиции» в интересах инвесторов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН) «ВТБ капитал – рентный доход» приобрел более 7000 кв. м в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте. Об этом рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Эта информация подтверждается и данными, которые содержатся в отчете об оценке этих площадей, составленном для фонда консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Документ размещен на официальном сайте «ВТБ капитал пенсионный резерв». Там сказано, что рыночная стоимость помещений составляет 2,3 млрд руб. В сделку вошло примерно 6100 кв. м офисов (остальное – машино-места), говорят собеседники «Ведомостей». Эти площади на данный момент арендуют компании Mail.ru Group и входящий в нее онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил», сказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель ВТБ покупку помещений в Skylight подтвердил. Выбор объекта для инвестиций он объясняет высоким качеством здания, его хорошим расположением в одном из наиболее активных деловых районов Москвы, а также наличием надежных арендаторов.

ЗПИФН «ВТБ капитал – рентный доход» был создан в начале прошлого года. Сейчас в его портфеле складские комплексы на 44 000 кв. м в подмосковном «PNK парк Валищево» и новосибирском «PNK парк Толмачево». Его чистые активы оцениваются в 4,88 млрд руб., у фонда примерно 900 инвесторов. Его паи с февраля этого года торгуются на Московской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных