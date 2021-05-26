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Vesper построит 700 000 кв. м жилья и офисов у Киевского вокзала

Это будет крупнейший проект в портфеле девелопера элитной недвижимости
Антон Филатов Дарья Молоткова
Участок на Бережковской набережной – одна из последних привлекательных для девелоперов площадок в пределах Третьего транспортного кольца /Максим Стулов / Ведомости

Vesper закрыл сделку по приобретению 26,5 га на территории промзоны на Бережковской набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером.

По данным сервиса Rusprofile, 13 мая новым учредителем АО «Лираль – индустрия пластмасс», которому принадлежат права на этот участок, стало ООО «Даблю». Оно, в свою очередь, владеет фирмой «На Тружениковом переулке», которая является застройщиком жилого комплекса Brodsky в Хамовниках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных