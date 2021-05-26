Vesper построит 700 000 кв. м жилья и офисов у Киевского вокзала

По данным сервиса Rusprofile, 13 мая новым учредителем АО «Лираль – индустрия пластмасс», которому принадлежат права на этот участок, стало ООО «Даблю». Оно, в свою очередь, владеет фирмой «На Тружениковом переулке», которая является застройщиком жилого комплекса Brodsky в Хамовниках.