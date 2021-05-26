Vesper построит 700 000 кв. м жилья и офисов у Киевского вокзала

Vesper построит 700 000 кв. м жилья и офисов у Киевского вокзалаЭто будет крупнейший проект в портфеле девелопера элитной недвижимости
Vesper закрыл сделку по приобретению 26,5 га на территории промзоны на Бережковской набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером.
По данным сервиса Rusprofile, 13 мая новым учредителем АО «Лираль – индустрия пластмасс», которому принадлежат права на этот участок, стало ООО «Даблю». Оно, в свою очередь, владеет фирмой «На Тружениковом переулке», которая является застройщиком жилого комплекса Brodsky в Хамовниках.
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