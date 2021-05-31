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«Интеко» может возвести крупный жилой комплекс в Хамовниках

Девелопер договаривается о застройке территории «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной
Антон Филатов
Против застройки площадки «Росстройэкспо» по-прежнему выступают местные жители /Максим Стулов / Ведомости

«Интеко», скорее всего, будет девелопером строительства жилого комплекса, который запланирован на месте выставочного центра «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной в Москве: компания ведет переговоры с владельцем площадки, «Газпромбанк-инвестом», о реализации этого проекта. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки, и девелопер, который рассматривал приобретение этой территории. Эту информацию подтвердил также один из партнеров «Газпромбанк-инвеста». В самой компании на запрос не ответили, представитель «Интеко» от комментариев отказался.

«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова; в 2000-е гг. компания была одним из крупнейших девелоперов жилья в городе. После отставки Лужкова дела компании пошли заметно хуже. Сейчас ею владеет банк непрофильных активов «Траст». Среди проектов «Интеко» – жилой комплекс на ул. Сергея Макеева на Пресне и «Врубеля, 4» на Соколе, апарт-комплекс на месте Теплых торговых рядов на Ильинке и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных