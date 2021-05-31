«Интеко» может возвести крупный жилой комплекс в Хамовниках

«Интеко» может возвести крупный жилой комплекс в ХамовникахДевелопер договаривается о застройке территории «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной
«Интеко», скорее всего, будет девелопером строительства жилого комплекса, который запланирован на месте выставочного центра «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной в Москве: компания ведет переговоры с владельцем площадки, «Газпромбанк-инвестом», о реализации этого проекта. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки, и девелопер, который рассматривал приобретение этой территории. Эту информацию подтвердил также один из партнеров «Газпромбанк-инвеста». В самой компании на запрос не ответили, представитель «Интеко» от комментариев отказался.
«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова; в 2000-е гг. компания была одним из крупнейших девелоперов жилья в городе. После отставки Лужкова дела компании пошли заметно хуже. Сейчас ею владеет банк непрофильных активов «Траст». Среди проектов «Интеко» – жилой комплекс на ул. Сергея Макеева на Пресне и «Врубеля, 4» на Соколе, апарт-комплекс на месте Теплых торговых рядов на Ильинке и проч.