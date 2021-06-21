Capital Group поучаствует в строительстве крупного технопарка под Зеленоградом

Capital Group поучаствует в строительстве крупного технопарка под ЗеленоградомВместе с мэрией Москвы девелопер инвестирует в этот объект около 6 млрд рублей
На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в бывшей деревне Алабушево рядом с Зеленоградом будет построен крупный технопарк общей площадью до 150 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров уточнил, что проект будет реализован совместно с девелоперской компанией Capital Group. Ее гендиректор Валентина Становова эту информацию подтвердила. Инвестиции в возведение комплекса стороны оценивают в 6 млрд руб. (как они будут делиться между участниками – не сообщается), еще 5,5 млрд руб. вложат будущие резиденты технопарка в создание производств.
«Алабушево» – крупнейшая площадка ОЭЗ «Технополис «Москва»: она занимает в общей сложности более 157,9 га (у нее также есть площадки в Печатниках и на территории промзоны «Руднево» на востоке столицы). По словам Прохорова, там уже работают 27 компаний-резидентов, которые инвестировали в производственные мощности 16,8 млрд руб. Среди них – инжиниринговая компания «Совэлмаш» (выпускает электродвигатели), «Рукэп» (разрабатывает оборудование для Международной космической станции, системы навигации для парковок и проч.), «Анкад» (занимается защитой информации) и т. д. Новый технопарк позволит увеличить количество резидентов до 67, говорят собеседники «Ведомостей».