Capital Group поучаствует в строительстве крупного технопарка под Зеленоградом

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в бывшей деревне Алабушево рядом с Зеленоградом будет построен крупный технопарк общей площадью до 150 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров уточнил, что проект будет реализован совместно с девелоперской компанией Capital Group. Ее гендиректор Валентина Становова эту информацию подтвердила. Инвестиции в возведение комплекса стороны оценивают в 6 млрд руб. (как они будут делиться между участниками – не сообщается), еще 5,5 млрд руб. вложат будущие резиденты технопарка в создание производств.