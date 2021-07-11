Совкомбанк закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке аренды офисов

Совкомбанк закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке аренды офисовНесмотря на пандемию, классические бизнес-центры по-прежнему востребованы у крупных компаний
Совкомбанк арендовал 9049 кв. м в бизнес-центре «1-й Земельный переулок, 7/2», расположенном в Пресненском районе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель председателя правления банка Альберт Борис. Информацию подтвердили Елена Жук, гендиректор компании «Актион девелопмент» (владелец объекта), и Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). По их словам, договор аренды заключен на пять лет. Другие условия сделки не разглашаются.
Совкомбанк, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, входит в десятку крупнейших банков России. Его крупнейший акционер – нидерландская Sovco Capital Partners B.V. (86,5%), среди владельцев которой – братья Дмитрий и Сергей Хотимские, Алексей Фисун, Михаил Клюкин, Михаил Кучмент и проч. Осенью прошлого года Центробанк включил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций.
Выбор комплекса в 1-м Земельном переулке Борис объясняет его близостью к головному офису Совкомбанка, расположенному на Краснопресненской набережной. Решение банка об аренде площадей в этом бизнес-центре, по его словам, связано с активными темпами развития финансовой организации. Так, в 2021 г. Совкомбанк купил 88% долей в банке «Восточный», а также Национальную факторинговую компанию. А за последние три года он приобрел и многие другие финансовые активы – Росевробанк, «Либерти страхование», «Метлайф», «Соллерс финанс» и др. В новом бизнес-центре будут работать как действующие, так и новые сотрудники Совкомбанка, продолжает Борис. Он считает, что качественный офис поможет привлечь лучших специалистов на рынке.