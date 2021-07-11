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Совкомбанк закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке аренды офисов

Несмотря на пандемию, классические бизнес-центры по-прежнему востребованы у крупных компаний
Дарья Молоткова
Бизнес-центр в 1-м Земельном переулке – один из крупнейших активов «Актион девелопмента»: его общая площадь – порядка 40 000 кв. м /Андрей Гордеев / Ведомости

Совкомбанк арендовал 9049 кв. м в бизнес-центре «1-й Земельный переулок, 7/2», расположенном в Пресненском районе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель председателя правления банка Альберт Борис. Информацию подтвердили Елена Жук, гендиректор компании «Актион девелопмент» (владелец объекта), и Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank (выступала консультантом сделки). По их словам, договор аренды заключен на пять лет. Другие условия сделки не разглашаются.

Совкомбанк, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, входит в десятку крупнейших банков России. Его крупнейший акционер – нидерландская Sovco Capital Partners B.V. (86,5%), среди владельцев которой – братья Дмитрий и Сергей Хотимские, Алексей Фисун, Михаил Клюкин, Михаил Кучмент и проч. Осенью прошлого года Центробанк включил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций.

Выбор комплекса в 1-м Земельном переулке Борис объясняет его близостью к головному офису Совкомбанка, расположенному на Краснопресненской набережной. Решение банка об аренде площадей в этом бизнес-центре, по его словам, связано с активными темпами развития финансовой организации. Так, в 2021 г. Совкомбанк купил 88% долей в банке «Восточный», а также Национальную факторинговую компанию. А за последние три года он приобрел и многие другие финансовые активы – Росевробанк, «Либерти страхование», «Метлайф», «Соллерс финанс» и др. В новом бизнес-центре будут работать как действующие, так и новые сотрудники Совкомбанка, продолжает Борис. Он считает, что качественный офис поможет привлечь лучших специалистов на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных