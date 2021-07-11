Совкомбанк закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке аренды офисов

Выбор комплекса в 1-м Земельном переулке Борис объясняет его близостью к головному офису Совкомбанка, расположенному на Краснопресненской набережной. Решение банка об аренде площадей в этом бизнес-центре, по его словам, связано с активными темпами развития финансовой организации. Так, в 2021 г. Совкомбанк купил 88% долей в банке «Восточный», а также Национальную факторинговую компанию. А за последние три года он приобрел и многие другие финансовые активы – Росевробанк, «Либерти страхование», «Метлайф», «Соллерс финанс» и др. В новом бизнес-центре будут работать как действующие, так и новые сотрудники Совкомбанка, продолжает Борис. Он считает, что качественный офис поможет привлечь лучших специалистов на рынке.