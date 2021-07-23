На рынке коворкингов может появиться новый крупный игрок

Первый проект сети появится в бизнес-центре «Павелецкая плаза» (он же Paveletskaya Tower), который расположен на Павелецкой площади и принадлежит самой Enka, следует из презентации Flexity, с которой ознакомились «Ведомости». Там сказано, что его площадь составит 1690 кв. м (230 рабочих мест). Запустить его планируется в конце августа – начале сентября, говорят три консультанта, работавших с Enka. Один из них утверждает, что если спрос на этот гибкий офис со стороны различных компаний будет высоким, то девелопер рассмотрит возможность увеличения его площади. Представитель Flexity сказал, что у компании уже есть арендаторы на этот объект, но называть их он не стал.