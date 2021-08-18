Стивидоры не желают покидать Петербург

Стивидоры не желают покидать ПетербургПеренос Большого порта из города они оценили в 3 трлн рублей
Ассоциация морских торговых портов (АСОП) 16 августа направила письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») председателю межведомственной рабочей группы по проработке вопроса редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург замминистра транспорта Александру Пошиваю. АСОП просит детально проработать перенос порта, прежде чем принимать какие-либо решения. Подлинность документа подтвердили члены ассоциации.
По словам источника «Ведомостей» в компании – члене АСОП, в письме отражена консолидированная позиция бизнеса, работающего на территории Большого порта. Решение о написании письма связано с тем, что 18 августа Минтранс представит в правительство свою позицию, сказал он. В протоколе (есть у «Ведомостей») заседания межведомственной рабочей группы от 10 августа говорится, что Минтранс направит доклад по исполнению поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова.