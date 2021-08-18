Стивидоры не желают покидать Петербург

По словам источника «Ведомостей» в компании – члене АСОП, в письме отражена консолидированная позиция бизнеса, работающего на территории Большого порта. Решение о написании письма связано с тем, что 18 августа Минтранс представит в правительство свою позицию, сказал он. В протоколе (есть у «Ведомостей») заседания межведомственной рабочей группы от 10 августа говорится, что Минтранс направит доклад по исполнению поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова.