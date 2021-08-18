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Стивидоры не желают покидать Петербург

Перенос Большого порта из города они оценили в 3 трлн рублей
Ксения Потаева Дарья Молоткова
Большой порт Санкт-Петербург – крупнейший в России, его мощность – 110 млн т грузов в год, перевалка в 2020 г. – 56 млн т. /wikipedia

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) 16 августа направила письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») председателю межведомственной рабочей группы по проработке вопроса редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург замминистра транспорта Александру Пошиваю. АСОП просит детально проработать перенос порта, прежде чем принимать какие-либо решения. Подлинность документа подтвердили члены ассоциации.

По словам источника «Ведомостей» в компании – члене АСОП, в письме отражена консолидированная позиция бизнеса, работающего на территории Большого порта. Решение о написании письма связано с тем, что 18 августа Минтранс представит в правительство свою позицию, сказал он. В протоколе (есть у «Ведомостей») заседания межведомственной рабочей группы от 10 августа говорится, что Минтранс направит доклад по исполнению поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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