Паевой фонд «Сбера» приобрел складской комплекс в Екатеринбурге

«Сбер управление активами» приобрела склад на 15 300 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Косулино» в Екатеринбурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил представитель PNK Group, продавца комплекса. Купленный объект уже внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Сбер – арендный бизнес – 3», паи которого могут приобрести различные инвесторы, утончил представитель «Сбер управление активами». Сам склад был построен в 2019 г., его арендатором выступает дискаунтер «Ситилинк». Стоимость комплекса руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян оценивает в 650–750 млн руб. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считает, что она может быть и выше – около 800 млн руб.