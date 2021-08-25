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Паевой фонд «Сбера» приобрел складской комплекс в Екатеринбурге

Банки все чаще используют закрытые фонды для привлечения инвестиций в недвижимость
Дарья Молоткова
Структура «Сбера» приобрела склад «Ситилинка» в Екатеринбурге.  /Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер управление активами» приобрела склад на 15 300 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Косулино» в Екатеринбурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил представитель PNK Group, продавца комплекса. Купленный объект уже внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Сбер – арендный бизнес – 3», паи которого могут приобрести различные инвесторы, утончил представитель «Сбер управление активами». Сам склад был построен в 2019 г., его арендатором выступает дискаунтер «Ситилинк». Стоимость комплекса руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян оценивает в 650–750 млн руб. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считает, что она может быть и выше – около 800 млн руб.

Фонды «Сбера» активно инвестируют в коммерческую недвижимость. Они уже приобрели несколько крупных складов в разных регионах России, торгово-развлекательный комплекс «Карнавал» (33 000 кв. м) в подмосковном Чехове. К примеру, в «Сбер – арендный бизнес – 3» ранее были внесены торговый центр «Речной» на 30 000 кв. м в Москве, бизнес-центр Diamond Hall (61 000 кв. м) на Олимпийском проспекте, логопарки «PNK парк Вешки» (108 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе и «Дорожный» на 38 000 кв. м в Ростовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных