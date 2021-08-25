Паевой фонд «Сбера» приобрел складской комплекс в Екатеринбурге

Паевой фонд «Сбера» приобрел складской комплекс в ЕкатеринбургеБанки все чаще используют закрытые фонды для привлечения инвестиций в недвижимость
«Сбер управление активами» приобрела склад на 15 300 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Косулино» в Екатеринбурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил представитель PNK Group, продавца комплекса. Купленный объект уже внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Сбер – арендный бизнес – 3», паи которого могут приобрести различные инвесторы, утончил представитель «Сбер управление активами». Сам склад был построен в 2019 г., его арендатором выступает дискаунтер «Ситилинк». Стоимость комплекса руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян оценивает в 650–750 млн руб. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считает, что она может быть и выше – около 800 млн руб.
Фонды «Сбера» активно инвестируют в коммерческую недвижимость. Они уже приобрели несколько крупных складов в разных регионах России, торгово-развлекательный комплекс «Карнавал» (33 000 кв. м) в подмосковном Чехове. К примеру, в «Сбер – арендный бизнес – 3» ранее были внесены торговый центр «Речной» на 30 000 кв. м в Москве, бизнес-центр Diamond Hall (61 000 кв. м) на Олимпийском проспекте, логопарки «PNK парк Вешки» (108 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе и «Дорожный» на 38 000 кв. м в Ростовской области.