«Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов стали акционерами группы «Самолет»

Партнерство двух крупный компаний, работающих в разных сегментах недвижимости, выгодно обеим сторонам, считают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Управляющий партнер Colliers Николай Казанский говорит, что привлечение «Киевской площади», которая специализируется в основном на торговой недвижимости и гостиницах, позволит «Самолету» более эффективно управлять, продавать и сдавать в аренду площади в объектах коммерческой недвижимости, которые запланированы в его жилых проектах. Ранее девелопер заявлял, что он будет строить торговые центры и ритейл-парки. В течении пяти лет он рассчитывает возвести пять таких объектов на 55 000 кв. м. Казанский считает, что эти объемы будут только расти, в том числе потому, что мэрия Москвы сейчас стимулирует застройщиков строить объекты инфраструктуры для создания рабочих мест. Что касается «Киевской площади», то помимо инвестиции в жилье компания получит возможность увеличить свой портфель в коммерческой недвижимости, резюмирует Казанский.