«Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов стали акционерами группы «Самолет»Компании планируют вместе строить коммерческую недвижимость, а также запустят проекты в регионах и странах СНГ
ГК «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов стали акционерами группы «Самолет»: они выкупили у основателей девелопера около 10% акций, сказано в совместном сообщении сторон. Сумма сделки не раскрывается. Исходя из капитализации «Самолета» на Московской бирже, такой пакет может стоить 25,6 млрд руб.
«Мы приняли решение приобрести доли в группе «Самолет», поскольку считаем, что накопленный опыт двух компаний в сфере девелопмента в совокупности создаст новые перспективы для всей отрасли», – цитируются в сообщении слова Нисанова. Генеральный директор «Самолета» Антон Елистратов говорит, что стороны планируют совместно развивать проекты в сегменте коммерческой недвижимости, а также заниматься строительством в регионах и странах СНГ. Другие подробности компании не раскрывают. Елистратов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что компания «возобновляет работу в Санкт-Петербурге», а также планирует проекты в Краснодарском крае и на Урале.
«Самолет» – один из крупнейших девелоперов массового жилья в России. Портфель группы сейчас составляет 24,6 млн кв. м. Выручка по итогам первого полугодия 2021 г. составила 33,2 млрд руб., прибыль – 3,1 млрд руб. Акционеры группы по данным на II квартал этого года – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин (30,8%), фирма «Дорстаген лимитед» Павла Голубкова (33,1%) и бывший руководитель девелопера Игорь Евтушевский (9,2%). Совладельцем одной из структур группы является Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его компании принадлежит 28,9% долей в «Самолет две столицы». Как изменятся их доли после сделки с «Киевской площадью» и Нисановым, пока не раскрывается. Получается, что последние станут третьими крупнейшими акционерами «Самолета».
«Киевская площадь» – крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России. Компания занимает 1-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes. Ее арендный доход за прошлый год, по подсчетам издания, составил $1,28 млрд. Среди ее проектов – торговые центры «Европейский» и «Садовод», агрокластер «Фуд сити», гостиница Radisson Collection Hotel Moscow, спортивный комплекс «Олимпийский», фудмолл «Депо». Владельцы группы – Нисанов и Зарах Илиев.
Партнерство двух крупный компаний, работающих в разных сегментах недвижимости, выгодно обеим сторонам, считают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Управляющий партнер Colliers Николай Казанский говорит, что привлечение «Киевской площади», которая специализируется в основном на торговой недвижимости и гостиницах, позволит «Самолету» более эффективно управлять, продавать и сдавать в аренду площади в объектах коммерческой недвижимости, которые запланированы в его жилых проектах. Ранее девелопер заявлял, что он будет строить торговые центры и ритейл-парки. В течении пяти лет он рассчитывает возвести пять таких объектов на 55 000 кв. м. Казанский считает, что эти объемы будут только расти, в том числе потому, что мэрия Москвы сейчас стимулирует застройщиков строить объекты инфраструктуры для создания рабочих мест. Что касается «Киевской площади», то помимо инвестиции в жилье компания получит возможность увеличить свой портфель в коммерческой недвижимости, резюмирует Казанский.
10% акций, приобретенные «Киевской площадью», вряд ли позволят ей оказывать серьезное влияние на решения топ-менеджмента «Самолета», отмечает инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев. Решение о покупке он связывает с интересом группы конкретно к самим акциям девелопера, которые в ближайшем будущем могут вырасти в цене. Вероятно, компания прогнозирует дальнейший рост цен на рынке жилья, а также полагается на развитие проектов «Самолета» и грамотные решения его топ-менеджмента, рассуждает эксперт. Цогоев также напоминает, что «Самолет» давно хочет продать часть собственных акций. В прошлом году в ходе IPO он реализовал 5%. Кроме того, он планирует SPO, за счет которого free-float группы увеличится минимум до 30%, рассказывал в интервью «Ведомостям» Елистратов. Теперь же компания нашла крупного стратегического инвестора, который был готов приобрести крупный пакет, отмечает Цогоев.