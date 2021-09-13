Строительство складов подорожало вслед за ростом цен на стройматериалы

Он говорит, что это самый высокий прирост среди всех сегментов коммерческой недвижимости. Так, стоимость строительства офисов увеличилась на 22%, гостиниц и апартаментов – на 20%. Еще более внушительные цифры приводит руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield Егор Дорофеев: если в конце прошлого года возведение логистических объектов обходилось девелоперам примерно в 30 000 руб. за 1 кв. м, то сейчас их затраты составляют уже около 40 000 руб. за 1 кв. м (т. е. +33%). Схожие цифры приводит и руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин: 1–1,5 года назад было 25 000–28 000 руб. за 1 кв. м, а сейчас – 35 000–38 000 руб. за 1 кв. м.