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Строительство складов подорожало вслед за ростом цен на стройматериалы

Это грозит проблемами с запуском новых проектов и заключением договоров с клиентами
Дарья Молоткова
Сергей Портер / Ведомости

Стоимость строительства логистических комплексов к июню 2021 г. увеличилась на 25% по сравнению с декабрем прошлого года, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. Похожие цифры и у регионального директора департамента управления строительными проектами Colliers Игоря Темнышева: по итогам первого полугодия себестоимость возведения складов подорожала на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он говорит, что это самый высокий прирост среди всех сегментов коммерческой недвижимости. Так, стоимость строительства офисов увеличилась на 22%, гостиниц и апартаментов – на 20%. Еще более внушительные цифры приводит руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield Егор Дорофеев: если в конце прошлого года возведение логистических объектов обходилось девелоперам примерно в 30 000 руб. за 1 кв. м, то сейчас их затраты составляют уже около 40 000 руб. за 1 кв. м (т. е. +33%). Схожие цифры приводит и руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин: 1–1,5 года назад было 25 000–28 000 руб. за 1 кв. м, а сейчас – 35 000–38 000 руб. за 1 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных