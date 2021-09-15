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Компания бывшего топ-менеджера Tekta Group начинает первый крупный проект

Gravion Group построит апарт-комплекс на месте гостиницы «Варшава» на Ленинском проспекте
Дарья Молоткова
Собственник «Варшавы» давно искал покупателя на гостиницу / hotelwarsaw.ru

Gravion Group будет заниматься реконструкцией гостиницы «Варшава», расположенной на Ленинском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Управляющий партнер компании Юрий Неманежин эту информацию подтвердил. По его словам, на месте отеля появится апарт-комплекс общей площадью 10 403 кв. м. Кроме жилой части он будет включать в себя рекреационные зоны, ритейл и т. д. Инвестиции в этот проект он оценивает в 4 млрд руб.

Гостиница «Варшава» была открыта в 1960 г., в 2003 г. в здании была проведена реконструкция. Учредителем АО «Специализированный застройщик «Варшава», которому принадлежат права на этот отель, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является компания Grid Holding Belgium, которую связывают с пакистанским бизнесменом Гиасуддином Сидики. Связаться с ним не удалось. Собственник «Варшавы» давно искал покупателя на гостиницу, однако до последнего времени договориться о цене с кем-либо не удавалось, говорят два консультанта, работавших с этим объектом. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что рыночная стоимость отеля сегодня может составлять 1,8–1,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных