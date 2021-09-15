Компания бывшего топ-менеджера Tekta Group начинает первый крупный проект

Гостиница «Варшава» была открыта в 1960 г., в 2003 г. в здании была проведена реконструкция. Учредителем АО «Специализированный застройщик «Варшава», которому принадлежат права на этот отель, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является компания Grid Holding Belgium, которую связывают с пакистанским бизнесменом Гиасуддином Сидики. Связаться с ним не удалось. Собственник «Варшавы» давно искал покупателя на гостиницу, однако до последнего времени договориться о цене с кем-либо не удавалось, говорят два консультанта, работавших с этим объектом. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что рыночная стоимость отеля сегодня может составлять 1,8–1,9 млрд руб.