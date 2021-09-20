Владелец универмагов ХЦ продал еще один свой объект

Владелец универмагов ХЦ продал еще один свой объектГруппа «Риотэкс» перестроит центр «Рублевский» в торгово-офисный комплекс
Группа компаний «Риотэкс» выкупила у структуры владельца «Холдинг-центра» Валерия Чиркова и его партнеров торговый комплекс «Рублевский» (16 655 кв. м), расположенный на Рублевском шоссе на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, новый владелец планирует реконструировать этот объект и сделать из него торгово-офисный центр, который будет работать под брендом РТС. Более того, «Риотэкс» договорился уже об аренде площадей в офисной части центра со «Сбером», уверяют собеседники «Ведомостей». Впрочем, точная площадь, которую займет госбанк, им не известна.
Представитель ГК «Риотэкс» пообещал предоставить всю информацию о приобретении «Рублевского» позже. Запросы в «Холдинг-центр» и «Сбер» остались без ответов. Связаться с Чирковым и Геннадием Жигаревым, которые в отчетности АО «Рублевский» торгово-развлекательный комплекс 2000» названы крупнейшими бенефициарами центра, не удалось. Виктор Розенберг, руководитель отдела продаж компании OF.ru, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказался.