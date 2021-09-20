Владелец универмагов ХЦ продал еще один свой объект

Группа компаний «Риотэкс» выкупила у структуры владельца «Холдинг-центра» Валерия Чиркова и его партнеров торговый комплекс «Рублевский» (16 655 кв. м), расположенный на Рублевском шоссе на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, новый владелец планирует реконструировать этот объект и сделать из него торгово-офисный центр, который будет работать под брендом РТС. Более того, «Риотэкс» договорился уже об аренде площадей в офисной части центра со «Сбером», уверяют собеседники «Ведомостей». Впрочем, точная площадь, которую займет госбанк, им не известна.