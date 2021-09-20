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Владелец универмагов ХЦ продал еще один свой объект

Группа «Риотэкс» перестроит центр «Рублевский» в торгово-офисный комплекс
Антон Филатов Дарья Молоткова
ХЦ «Рублевский»

Группа компаний «Риотэкс» выкупила у структуры владельца «Холдинг-центра» Валерия Чиркова и его партнеров торговый комплекс «Рублевский» (16 655 кв. м), расположенный на Рублевском шоссе на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, новый владелец планирует реконструировать этот объект и сделать из него торгово-офисный центр, который будет работать под брендом РТС. Более того, «Риотэкс» договорился уже об аренде площадей в офисной части центра со «Сбером», уверяют собеседники «Ведомостей». Впрочем, точная площадь, которую займет госбанк, им не известна.

Представитель ГК «Риотэкс» пообещал предоставить всю информацию о приобретении «Рублевского» позже. Запросы в «Холдинг-центр» и «Сбер» остались без ответов. Связаться с Чирковым и Геннадием Жигаревым, которые в отчетности АО «Рублевский» торгово-развлекательный комплекс 2000» названы крупнейшими бенефициарами центра, не удалось. Виктор Розенберг, руководитель отдела продаж компании OF.ru, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных