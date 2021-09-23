Ozon закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов за всю историю

Маркетплейс Ozon арендовал 24 600 кв. м в гибком офисе BusinessClub от Capital Group в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте, рассказал «Ведомостям» представитель компании «Галс-девелопмент», владеющей этим комплексом. О сделке также знают два источника, близких к ее участникам, а также два консультанта, работавших с «Искра-парком». По их словам, новый офис будет рассчитан на 3500 человек, подразделения маркетплейса планируют переехать туда в 2022 г. Ozon действительно планирует в следующем году организовать новый офис для нескольких своих подразделений, говорит представитель компании, детали он не раскрыл. Представитель BusinessClub от Capital Group от комментариев отказался.