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Ozon закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов за всю историю

Он займет почти 25 000 кв. м в гибком офисе в «Искра-парке» на севере Москвы
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Маркетплейс Ozon арендовал 24 600 кв. м в гибком офисе BusinessClub от Capital Group в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте, рассказал «Ведомостям» представитель компании «Галс-девелопмент», владеющей этим комплексом. О сделке также знают два источника, близких к ее участникам, а также два консультанта, работавших с «Искра-парком». По их словам, новый офис будет рассчитан на 3500 человек, подразделения маркетплейса планируют переехать туда в 2022 г. Ozon действительно планирует в следующем году организовать новый офис для нескольких своих подразделений, говорит представитель компании, детали он не раскрыл. Представитель BusinessClub от Capital Group от комментариев отказался.

Гибкий офис BusinessClub от Capital Group в «Искра-парке» станет крупнейшим объектом такого формата в России, говорят старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Сейчас, по данным консультантов, рекорд принадлежит сети «Ключ», которая планирует открыть коворкинг на 20 000 кв. м в бизнес-центре «Форум» на пр-те Вернадского. Кроме того, в этом году сеть Inex Multispace объявила о планах запустить гибкий офис на 16 000 кв. м в «ВТБ арена парке» на Ленинградском проспекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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