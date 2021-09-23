Ozon закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов за всю историю

Ozon закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов за всю историюОн займет почти 25 000 кв. м в гибком офисе в «Искра-парке» на севере Москвы
Маркетплейс Ozon арендовал 24 600 кв. м в гибком офисе BusinessClub от Capital Group в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте, рассказал «Ведомостям» представитель компании «Галс-девелопмент», владеющей этим комплексом. О сделке также знают два источника, близких к ее участникам, а также два консультанта, работавших с «Искра-парком». По их словам, новый офис будет рассчитан на 3500 человек, подразделения маркетплейса планируют переехать туда в 2022 г. Ozon действительно планирует в следующем году организовать новый офис для нескольких своих подразделений, говорит представитель компании, детали он не раскрыл. Представитель BusinessClub от Capital Group от комментариев отказался.
Гибкий офис BusinessClub от Capital Group в «Искра-парке» станет крупнейшим объектом такого формата в России, говорят старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Сейчас, по данным консультантов, рекорд принадлежит сети «Ключ», которая планирует открыть коворкинг на 20 000 кв. м в бизнес-центре «Форум» на пр-те Вернадского. Кроме того, в этом году сеть Inex Multispace объявила о планах запустить гибкий офис на 16 000 кв. м в «ВТБ арена парке» на Ленинградском проспекте.