NC Logistic арендовала склад на 45 000 кв. м на юге Подмосковья

NC Logistic арендовала склад на 45 000 кв. м на юге ПодмосковьяЭто крупнейшая сделка с участием фармацевтического оператора за четыре года
NC Logistic арендовала около 45 000 кв. м в логопарке «Южные врата» в подмосковном Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие со сторонами сделки. Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group (владеет объектом), Гарольд Власов, управляющий директор NC Logistic, а также Игорь Кротенков, директор отдела складских и индустриальных помещений JLL (выступала консультантом), эту информацию подтвердили. Они уточняют, что сначала компания арендует около 20 000 кв. м в готовом объекте, оставшиеся площади она займет в 2022 г. в строящемся для нее здании. Другие подробности сделки они не раскрыли.
Созданная в 2009 г. NC Logistic специализируется на обслуживании фармкомпаний. Компания является одним из крупнейших операторов на этом рынке. По данным «СПАРК-Интерфакса», ее выручка в 2020 г. составила 200,3 млн руб. (+2981% год к году), чистая прибыль – 5,3 млн руб. (+2000%). В начале этого года NC Logistic и компания «Иммунотехнологии» (структура «Сбера», ранее была единственным поставщиком вакцины от COVID-19 в регионы. – «Ведомости») договорились о сотрудничестве по хранению, обработке и транспортировке медпрепаратов. В середине марта полномочия «Иммунотехнологий» были переданы структуре «Ростеха» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Ее представитель на запрос «Ведомостей» об аренде площадей у NC Logistic в «Северном Домодедове» и «Южных вратах» для хранения вакцины от COVID-19 не ответил. В то же время он подтвердил, что «Нацимбио» сотрудничает с NC Logistic и сейчас развивает с оператором совместный проект по наращиванию складских мощностей в «Северном Домодедове» для хранения биологических препаратов, в том числе низкотемпературных. Представитель NC Logistic отрицает, что компания будет использовать новые помещения под эти цели. По его словам, она планирует использовать площади для развития других направлений. Но источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, не исключает, что она сможет использовать склад именно под эти цели.