NC Logistic арендовала склад на 45 000 кв. м на юге Подмосковья

Созданная в 2009 г. NC Logistic специализируется на обслуживании фармкомпаний. Компания является одним из крупнейших операторов на этом рынке. По данным «СПАРК-Интерфакса», ее выручка в 2020 г. составила 200,3 млн руб. (+2981% год к году), чистая прибыль – 5,3 млн руб. (+2000%). В начале этого года NC Logistic и компания «Иммунотехнологии» (структура «Сбера», ранее была единственным поставщиком вакцины от COVID-19 в регионы. – «Ведомости») договорились о сотрудничестве по хранению, обработке и транспортировке медпрепаратов. В середине марта полномочия «Иммунотехнологий» были переданы структуре «Ростеха» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Ее представитель на запрос «Ведомостей» об аренде площадей у NC Logistic в «Северном Домодедове» и «Южных вратах» для хранения вакцины от COVID-19 не ответил. В то же время он подтвердил, что «Нацимбио» сотрудничает с NC Logistic и сейчас развивает с оператором совместный проект по наращиванию складских мощностей в «Северном Домодедове» для хранения биологических препаратов, в том числе низкотемпературных. Представитель NC Logistic отрицает, что компания будет использовать новые помещения под эти цели. По его словам, она планирует использовать площади для развития других направлений. Но источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, не исключает, что она сможет использовать склад именно под эти цели.