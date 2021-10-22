Группа МИЦ выкупила у структуры Усманова крупный участок рядом с Одинцовом

Предыдущий собственник «Измалково недвижимости», согласно «СПАРК-Интерфаксу», – компания «Химки групп», принадлежащая миллиардеру Алишеру Усманову (по итогам прошлого года занял 7-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes с состоянием $18,4 млрд). В 2016 г. ее представитель рассказывал «Ведомостям», что девелопер планирует построить в Измалкове крупный жилой комплекс на 394 000 кв. м. Почему она решила отказаться от своих планов, неизвестно, на запрос «Ведомостей» в компании не ответили.