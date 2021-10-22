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Группа МИЦ выкупила у структуры Усманова крупный участок рядом с Одинцовом

Там планируется построить жилой квартал почти на 320 000 кв. м
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что группа МИЦ приобрела участок общей площадью 16 га в д. Измалково, расположенной в Одинцовском районе Подмосковья, «Ведомостям» рассказал совладелец девелопера Андрей Рябинский. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». В начале октября владельцем ООО «Специализированный застройщик «Измалково недвижимость», которому принадлежит эта площадка, стало АО «МИЦ-Подмосковье». Один из консультантов, работавших с этим участком, уверяет, что его стоимость могла составить 2,5–3 млрд руб.

Предыдущий собственник «Измалково недвижимости», согласно «СПАРК-Интерфаксу», – компания «Химки групп», принадлежащая миллиардеру Алишеру Усманову (по итогам прошлого года занял 7-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes с состоянием $18,4 млрд). В 2016 г. ее представитель рассказывал «Ведомостям», что девелопер планирует построить в Измалкове крупный жилой комплекс на 394 000 кв. м. Почему она решила отказаться от своих планов, неизвестно, на запрос «Ведомостей» в компании не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных