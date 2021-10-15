МИЦ построит крупный жилой квартал на бывшей территории Марьинской птицефабрики

МИЦ построит крупный жилой квартал на бывшей территории Марьинской птицефабрикиИнвестиции в этот проект в новой Москве составят около 33 млрд рублей
Группа МИЦ приобрела участок общей площадью 34,7 га в д. Середнево в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец девелопера Андрей Рябинский. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале октября генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Середнево», которому принадлежит эта площадка, стал руководитель МИЦ Владимир Третьяков. Тогда же он стал одним из бенефициаров этой фирмы. Там также сказано, что это бывшая территория Марьинской птицефабрики. Сумма сделки не разглашается. Один из консультантов, работавший с этой площадкой, слышал, что ее владельцы хотели выручить за нее не менее 6,5–7 млрд руб.
В Середневе МИЦ планирует построить крупный квартал почти на 405 000 кв. м, говорит Рябинский. Из них 297 500 кв. м составит жилье, остальное – объекты инфраструктуры и коммерческая недвижимость. Инвестиции в этот проект он оценивает в 32,9 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин и партнер «Метриума» Мария Литинецкая считают эту сумму адекватной рынку.