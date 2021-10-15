МИЦ построит крупный жилой квартал на бывшей территории Марьинской птицефабрики

Группа МИЦ приобрела участок общей площадью 34,7 га в д. Середнево в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец девелопера Андрей Рябинский. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале октября генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Середнево», которому принадлежит эта площадка, стал руководитель МИЦ Владимир Третьяков. Тогда же он стал одним из бенефициаров этой фирмы. Там также сказано, что это бывшая территория Марьинской птицефабрики. Сумма сделки не разглашается. Один из консультантов, работавший с этой площадкой, слышал, что ее владельцы хотели выручить за нее не менее 6,5–7 млрд руб.