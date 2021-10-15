Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

МИЦ построит крупный жилой квартал на бывшей территории Марьинской птицефабрики

Инвестиции в этот проект в новой Москве составят около 33 млрд рублей
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа МИЦ приобрела участок общей площадью 34,7 га в д. Середнево в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец девелопера Андрей Рябинский. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале октября генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Середнево», которому принадлежит эта площадка, стал руководитель МИЦ Владимир Третьяков. Тогда же он стал одним из бенефициаров этой фирмы. Там также сказано, что это бывшая территория Марьинской птицефабрики. Сумма сделки не разглашается. Один из консультантов, работавший с этой площадкой, слышал, что ее владельцы хотели выручить за нее не менее 6,5–7 млрд руб.

В Середневе МИЦ планирует построить крупный квартал почти на 405 000 кв. м, говорит Рябинский. Из них 297 500 кв. м составит жилье, остальное – объекты инфраструктуры и коммерческая недвижимость. Инвестиции в этот проект он оценивает в 32,9 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин и партнер «Метриума» Мария Литинецкая считают эту сумму адекватной рынку.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных