Бывшее здание Усачевско-Чернявского женского училища в Хамовниках перестроят в апартаменты

Входящая в группу ЛСР компания «А плюс естейт» стала победителем аукциона по продаже бывшего здания Усачевско-Чернявского женского училища на Зубовской улице в Хамовниках. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте госкомпании Дом.РФ. При стартовой цене в 609 млн руб. структура девелопера согласилась заплатить за объект площадью 9721 кв. м и участок в 0,38 га в три раза больше – 2,06 млрд руб. Представитель ЛСР пояснил, что сейчас компания прорабатывает вопрос дальнейшего использования здания.