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Бывшее здание Усачевско-Чернявского женского училища в Хамовниках перестроят в апартаменты

Группа ЛСР заплатит 2 млрд рублей за права на этот объект
Дарья Молоткова
Здание на Зубовской улице было построено в XVIII в. и использовалось как главный дом городской усадьбы бригадира Родиона Кошелева и семьи владельцев Гусь-Хрустального завода Мальцевых. Позже оно было отдано под Усачевско-Чернявское женское училище / Яндекс.Карты

Входящая в группу ЛСР компания «А плюс естейт» стала победителем аукциона по продаже бывшего здания Усачевско-Чернявского женского училища на Зубовской улице в Хамовниках. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте госкомпании Дом.РФ. При стартовой цене в 609 млн руб. структура девелопера согласилась заплатить за объект площадью 9721 кв. м и участок в 0,38 га в три раза больше – 2,06 млрд руб. Представитель ЛСР пояснил, что сейчас компания прорабатывает вопрос дальнейшего использования здания. 

Кроме нее в торгах принимали участие еще 15 компаний (среди них Gleden Invest Александра Клячина, Tekta Group, структура совладельцев сибирского ритейлера «Мария-Ра» и проч.), но ценовые предложения сделали лишь девять из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных