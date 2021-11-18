Стоимость квартир в Москве превысила $1 трлн

Стоимость квартир в Москве превысила $1 трлнВ среднем на москвича приходится жилья на 5,8 млн руб.
Совокупная стоимость всего жилого фонда Москвы на начало октября составила 73,7 трлн руб., что соответствует $1,02 трлн, подсчитало агентство элитной недвижимости Savills. В его сообщении сказано, что речь идет как об уже построенных домах, так и о новостройках.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов в целом с цифрами Savills согласен, но оговаривается, что в зависимости от подсчета (например, если учитывать или не учитывать апартаменты и элитную недвижимость) разброс в оценках может составлять 15–20%.
Только вторичный рынок Москвы, по словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, в прошлом году оценивался в 59,5 трлн руб., или около $800 млрд (более поздних данных у нее нет). Она напоминает, что на тот момент, согласно данным Росстата, в Москве было 247,7 млн кв. м жилья, а средняя стоимость готовых квартир сейчас составляет 240 000 руб. за 1 кв. м.
Управляющий партнер платформы Dombook и председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова считает, что новостройки Москвы и Подмосковья сейчас совокупно стоят 1,2 трлн руб., Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 500 млрд руб. В такую же сумму она оценивает и первичный рынок жилья в Краснодарском крае. А вот общая стоимость строящегося жилья в целом по России, по ее словам, может составлять 210 трлн руб., а это почти $3 трлн.
Она напоминает, что в стране сейчас около 70 млн квартир со средней продажной ценой 3 млн руб.