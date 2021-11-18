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Стоимость квартир в Москве превысила $1 трлн

В среднем на москвича приходится жилья на 5,8 млн руб.
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Совокупная стоимость всего жилого фонда Москвы на начало октября составила 73,7 трлн руб., что соответствует $1,02 трлн, подсчитало агентство элитной недвижимости Savills. В его сообщении сказано, что речь идет как об уже построенных домах, так и о новостройках.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов в целом с цифрами Savills согласен, но оговаривается, что в зависимости от подсчета (например, если учитывать или не учитывать апартаменты и элитную недвижимость) разброс в оценках может составлять 15–20%.

Только вторичный рынок Москвы, по словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, в прошлом году оценивался в 59,5 трлн руб., или около $800 млрд (более поздних данных у нее нет). Она напоминает, что на тот момент, согласно данным Росстата, в Москве было 247,7 млн кв. м жилья, а средняя стоимость готовых квартир сейчас составляет 240 000 руб. за 1 кв. м.

Управляющий партнер платформы Dombook и председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова считает, что новостройки Москвы и Подмосковья сейчас совокупно стоят 1,2 трлн руб., Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 500 млрд руб. В такую же сумму она оценивает и первичный рынок жилья в Краснодарском крае. А вот общая стоимость строящегося жилья в целом по России, по ее словам, может составлять 210 трлн руб., а это почти $3 трлн.

Она напоминает, что в стране сейчас около 70 млн квартир со средней продажной ценой 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных