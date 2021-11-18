Стоимость квартир в Москве превысила $1 трлн

Только вторичный рынок Москвы, по словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, в прошлом году оценивался в 59,5 трлн руб., или около $800 млрд (более поздних данных у нее нет). Она напоминает, что на тот момент, согласно данным Росстата, в Москве было 247,7 млн кв. м жилья, а средняя стоимость готовых квартир сейчас составляет 240 000 руб. за 1 кв. м.