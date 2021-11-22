АСВ продало штаб-квартиру Русславбанка в центре Москвы

АСВ продало штаб-квартиру Русславбанка в центре МосквыСтруктура, связанная с новым владельцем гостиницы «Пекин», может разместить там коворкинг или апартаменты
Гендиректор московской гостиницы «Пекин» и член совета директоров сочинского отеля «Жемчужина» Оганес Григорян стал победителем торгов по продаже штаб-квартиры Русского славянского банка (Русславбанк), расположенной на пр-те Мира в районе ст. м «Сухаревская», следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (организатор аукциона). В нем сказано, что при начальной цене в 491,5 млн руб. он в рамках публичного предложения согласился заплатить за здание общей площадью 4300 кв. м 470 млн руб. В торгах также принимала участие еще одна компания – ООО «Альтаир», которое предложило за этот актив на 2,5 млн руб. меньше.
Русславбанк контролировал бизнесмен Абдулжелил Абдулкеримов, бывший основной бенефициар крупной страховой компании «Россия». Банку также принадлежала система денежных переводов Contact. Финансовые проблемы у финансовой организации начались в 2014 г., тогда МВД задержало ее бывшего вице-президента Александра Миронова по подозрению в организации нелегальных банковских операций. Это, в свою очередь, привело к оттоку депозитов клиентов и средств, размещенных в Русславбанке другими банками, сообщали аналитики Moody’s. А в 2015 г. Центробанк отозвал у него лицензию, сейчас Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершает его ликвидацию и распродает имущество организации. Представитель АСВ на запрос «Ведомостей» не ответил.