АСВ продало штаб-квартиру Русславбанка в центре Москвы

Гендиректор московской гостиницы «Пекин» и член совета директоров сочинского отеля «Жемчужина» Оганес Григорян стал победителем торгов по продаже штаб-квартиры Русского славянского банка (Русславбанк), расположенной на пр-те Мира в районе ст. м «Сухаревская», следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (организатор аукциона). В нем сказано, что при начальной цене в 491,5 млн руб. он в рамках публичного предложения согласился заплатить за здание общей площадью 4300 кв. м 470 млн руб. В торгах также принимала участие еще одна компания – ООО «Альтаир», которое предложило за этот актив на 2,5 млн руб. меньше.