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АСВ продало штаб-квартиру Русславбанка в центре Москвы

Структура, связанная с новым владельцем гостиницы «Пекин», может разместить там коворкинг или апартаменты
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Гендиректор московской гостиницы «Пекин» и член совета директоров сочинского отеля «Жемчужина» Оганес Григорян стал победителем торгов по продаже штаб-квартиры Русского славянского банка (Русславбанк), расположенной на пр-те Мира в районе ст. м «Сухаревская», следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (организатор аукциона). В нем сказано, что при начальной цене в 491,5 млн руб. он в рамках публичного предложения согласился заплатить за здание общей площадью 4300 кв. м 470 млн руб. В торгах также принимала участие еще одна компания – ООО «Альтаир», которое предложило за этот актив на 2,5 млн руб. меньше.

Русславбанк контролировал бизнесмен Абдулжелил Абдулкеримов, бывший основной бенефициар крупной страховой компании «Россия». Банку также принадлежала система денежных переводов Contact. Финансовые проблемы у финансовой организации начались в 2014 г., тогда МВД задержало ее бывшего вице-президента Александра Миронова по подозрению в организации нелегальных банковских операций. Это, в свою очередь, привело к оттоку депозитов клиентов и средств, размещенных в Русславбанке другими банками, сообщали аналитики Moody’s. А в 2015 г. Центробанк отозвал у него лицензию, сейчас Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершает его ликвидацию и распродает имущество организации. Представитель АСВ на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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