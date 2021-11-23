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В Москве может появиться первый дом под люксовым итальянским брендом Loro Piana

Его хочет построить компания Vos’hod рядом с усадьбой Брюсов в центре столицы
Антон Филатов Маргарита Соболь
Рядом с усадьбой графов Брюсов (на фото) в Брюсовом переулке компания Vos’hod может построить апарт-комплекс / A.Savin / Wikimedia

У специализирующейся на элитной недвижимости девелоперской компании Vos’hod может появиться еще один проект в партнерстве с люксовым брендом. Компания приобрела права на участок в 0,1 га и стоящее на нем здание общей площадью 2000 кв. м рядом с усадьбой графов Брюсов в Брюсовом переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, ранее этот объект принадлежал структурам владельца компании «Шатер девелопмент» Михаила Хубутии и его партнера Рафика Етумяна. Связаться с ними не удалось. Сколько бизнесмены могли выручить от продажи площадки, узнать не удалось. Один из консультантов знает, что они планировали продать ее за 730 млн руб.

Здание в Брюсовом переулке планируется реконструировать в современный апарт-комплекс, который может открыться под люксовым брендом Loro Piana, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель Vos’hod партнерство с этой компанией опроверг. Но, по данным «СПАРК-Интерфакса», в конце октября девелопер зарегистрировал несколько доменов под новый проект, среди них brusovbyloropiana, brusov-loropiana, loro-piana-apartments и т. д. Запрос в головной офис итальянской компании остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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