В Москве может появиться первый дом под люксовым итальянским брендом Loro Piana

У специализирующейся на элитной недвижимости девелоперской компании Vos’hod может появиться еще один проект в партнерстве с люксовым брендом. Компания приобрела права на участок в 0,1 га и стоящее на нем здание общей площадью 2000 кв. м рядом с усадьбой графов Брюсов в Брюсовом переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, ранее этот объект принадлежал структурам владельца компании «Шатер девелопмент» Михаила Хубутии и его партнера Рафика Етумяна. Связаться с ними не удалось. Сколько бизнесмены могли выручить от продажи площадки, узнать не удалось. Один из консультантов знает, что они планировали продать ее за 730 млн руб.