«Самолет» построит 800 000 кв. м малоэтажного жилья в подмосковном Дмитрове

«Самолет» построит 800 000 кв. м малоэтажного жилья в подмосковном ДмитровеЭто будет первый проект девелопера в сегменте загородной недвижимости
«Самолет» построит в подмосковном Дмитрове несколько поселков общей площадью 800 000 кв. м, сообщила вчера компания. Проект будет реализован на территории общей площадью 981 га, он предусматривает шесть очередей. Закончить их полностью планируется к 2036 г. Инвестиции в него составят 64 млрд руб. Кластер будет включать в себя также 30 000 кв. м инфраструктуры, в том числе медицинский центр, спортивные зоны, теплицы, конюшню и коммерческую недвижимость.
Поселок в Дмитрове станет первым проектом девелопера в сегменте загородной недвижимости. О своих планах заниматься малоэтажным жильем «Самолет» объявил еще летом этого года. Гендиректор группы Антон Елистратов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что она консолидировала под этот сегмент около 3000 га в Московском регионе. Такой земельный банк позволит компании построить в общей сложности 3,1 млн кв. м в формате индивидуального жилищного строительства (ИЖС), говорит руководитель направления по загородной недвижимости «Самолета» Иван Виноградов. Сам рынок он оценивает в 500 млрд руб. в год.