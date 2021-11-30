«Самолет» построит 800 000 кв. м малоэтажного жилья в подмосковном Дмитрове

Поселок в Дмитрове станет первым проектом девелопера в сегменте загородной недвижимости. О своих планах заниматься малоэтажным жильем «Самолет» объявил еще летом этого года. Гендиректор группы Антон Елистратов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что она консолидировала под этот сегмент около 3000 га в Московском регионе. Такой земельный банк позволит компании построить в общей сложности 3,1 млн кв. м в формате индивидуального жилищного строительства (ИЖС), говорит руководитель направления по загородной недвижимости «Самолета» Иван Виноградов. Сам рынок он оценивает в 500 млрд руб. в год.