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«Самолет» построит 800 000 кв. м малоэтажного жилья в подмосковном Дмитрове

Это будет первый проект девелопера в сегменте загородной недвижимости
Антон Филатов Дарья Молоткова
«Самолет» построит 800 000 кв. м малоэтажного жилья в подмосковном Дмитрове / Евгений Разумный / Ведомости

«Самолет» построит в подмосковном Дмитрове несколько поселков общей площадью 800 000 кв. м, сообщила вчера компания. Проект будет реализован на территории общей площадью 981 га, он предусматривает шесть очередей. Закончить их полностью планируется к 2036 г. Инвестиции в него составят 64 млрд руб. Кластер будет включать в себя также 30 000 кв. м инфраструктуры, в том числе медицинский центр, спортивные зоны, теплицы, конюшню и коммерческую недвижимость.

Поселок в Дмитрове станет первым проектом девелопера в сегменте загородной недвижимости. О своих планах заниматься малоэтажным жильем «Самолет» объявил еще летом этого года. Гендиректор группы Антон Елистратов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что она консолидировала под этот сегмент около 3000 га в Московском регионе. Такой земельный банк позволит компании построить в общей сложности 3,1 млн кв. м в формате индивидуального жилищного строительства (ИЖС), говорит руководитель направления по загородной недвижимости «Самолета» Иван Виноградов. Сам рынок он оценивает в 500 млрд руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных