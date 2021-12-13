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У группы «Самолет» появился еще один совместный проект с миллиардером Клячиным

Компании могут вместе построить почти 470 000 кв. м жилья рядом с Красногорском
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Самолет» и Gleden Invest Александра Клячина в середине ноября учредили на паритетных началах фирму «Специализированный застройщик «Самолет – Сабурово-1», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Стороны планируют вместе возвести на принадлежащем Gleden Invest участке в 57,7 га в Сабурове в Красногорском районе Подмосковья жилой микрорайон с общей продаваемой площадью квартир 465 000 кв. м, пояснили представители обеих компаний. Проект будет включать в себя также объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость (торговый центр и офисное здание). Начало строительства запланировано на следующий год, закончить его стороны рассчитывают к 2032 г.

«Самолет» – один из крупнейших застройщиков в Московском регионе, портфель компании оценивается в 24,6 млн кв. м. Среди его проектов – «Пригород Лесное» в Видном, «Большое Путилково» в Путилкове, «Спутник» в Мякинине и т. д. Акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. В начале сентября 10% акций «Самолета» приобрели «Киевская площадь» (крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России) и ее совладелец Год Нисанов. 28,9% долей в фирме «Самолет две столицы» (входит в группу), которая занимается строительством жилья в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежит брату губернатора Московской области Андрея Воробьева Максиму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных