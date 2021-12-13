У группы «Самолет» появился еще один совместный проект с миллиардером Клячиным

«Самолет» – один из крупнейших застройщиков в Московском регионе, портфель компании оценивается в 24,6 млн кв. м. Среди его проектов – «Пригород Лесное» в Видном, «Большое Путилково» в Путилкове, «Спутник» в Мякинине и т. д. Акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. В начале сентября 10% акций «Самолета» приобрели «Киевская площадь» (крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России) и ее совладелец Год Нисанов. 28,9% долей в фирме «Самолет две столицы» (входит в группу), которая занимается строительством жилья в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежит брату губернатора Московской области Андрея Воробьева Максиму.