У группы «Самолет» появился еще один совместный проект с миллиардером Клячиным

У группы «Самолет» появился еще один совместный проект с миллиардером КлячинымКомпании могут вместе построить почти 470 000 кв. м жилья рядом с Красногорском
Группа «Самолет» и Gleden Invest Александра Клячина в середине ноября учредили на паритетных началах фирму «Специализированный застройщик «Самолет – Сабурово-1», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Стороны планируют вместе возвести на принадлежащем Gleden Invest участке в 57,7 га в Сабурове в Красногорском районе Подмосковья жилой микрорайон с общей продаваемой площадью квартир 465 000 кв. м, пояснили представители обеих компаний. Проект будет включать в себя также объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость (торговый центр и офисное здание). Начало строительства запланировано на следующий год, закончить его стороны рассчитывают к 2032 г.
«Самолет» – один из крупнейших застройщиков в Московском регионе, портфель компании оценивается в 24,6 млн кв. м. Среди его проектов – «Пригород Лесное» в Видном, «Большое Путилково» в Путилкове, «Спутник» в Мякинине и т. д. Акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. В начале сентября 10% акций «Самолета» приобрели «Киевская площадь» (крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России) и ее совладелец Год Нисанов. 28,9% долей в фирме «Самолет две столицы» (входит в группу), которая занимается строительством жилья в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежит брату губернатора Московской области Андрея Воробьева Максиму.