Москва продаст крупный участок завода ЗиЛ под строительство коммерческой недвижимости

Но, судя по условиям торгов, принять участие в них сможет лишь ограниченное число компаний. Ежегодная выручка у претендентов на участки ЗиЛа должна быть не ниже 100 млрд руб. (с 2018 по 2020 г.), а если заявку подаст группа компаний, то выше 500 млрд руб. Под заданные требования подпадает небольшое количество компаний, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Среди них группа ПИК (ее выручка за три указанных года составляла 245,8 млрд, 280,6 млрд и 380,2 млрд руб. соответственно), группа ЛСР (146,4 млрд, 110,4 млрд и 118 млрд руб.) и ГК ФСК (111,5 млрд, 116,5 млрд и 130 млрд руб.), но все эти компании специализируются в основном на строительстве жилья. Правда, коммерческая недвижимость все чаще и активнее становится частью рабочего цикла многих застройщиков жилья, так как льготы, которые они получают от реализации мест приложения труда, позволяют им снижать затраты, которые они несут за смену вида разрешенного использования земельных участков, говорит партнер Colliers Владимир Сергунин. Представитель ФСК сообщил, что компания не планирует принимать участия в торгах. Также поступит и ГК ПИК, знает один из ее партнеров. Официально компания от комментариев отказалась. В ЛСР на запрос «Ведомостей» не ответили. У этой компании уже есть один масштабный проект на территории ЗиЛа: она возводит там комплекс «Зиларт» на 1,57 млн кв. м. Еще одна площадка там принадлежит группе «Эталон»: на территории «ЗиЛ юг» она планирует построить 1,7 млн кв. м недвижимости, из которых около 1,1 млн кв. м – жилье. А вот на участки «ЗиЛ восток» этот девелопер претендовать не может, его выручка по итогам 2020 г. составила 78,7 млрд руб. Правда, заявку может подать его крупнейший акционер – АФК «Система» (777,4 млрд, 656,8 млрд и 691,8 млрд руб.). Представитель корпорации от комментариев отказался.