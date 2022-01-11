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ГК ФСК может построить крупный жилой квартал в Химках

Она выкупила под эти цели участок у другого девелопера – концерна «Крост»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Новый проект ФСК расположится в составе сложившегося района, где уже есть вся необходимая инфраструктура / Андрей Гордеев / Ведомости

ГК ФСК приобрела два участка общей площадью 13,7 га на территории микрорайона Подрезково в подмосковных Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, продавцом площадки выступил строительный концерн «Крост» Алексея Добашина. Покупка могла обойтись ГК ФСК в 2–2,5 млрд руб., говорят они. Представители обоих девелоперов, а также компании S.A.Ricci, которую собеседники «Ведомостей» назвали консультантом этой сделки, от комментариев отказались.

Участок, который приобрела ГК ФСК, мог быть частью территории, которую «Крост» планировал застраивать малоэтажным жильем. По крайней мере, в прошлом году газета «Коммерсантъ» сообщала, что она намерена возвести коттеджный поселок на принадлежащих девелоперу 80 га в Химках рядом со Сходней. Такое решение издание объясняло активным развитием рынка индивидуального жилищного строительства. Сама компания это не подтверждала. Продажу «Кростом» части участков в Подрезкове источники «Ведомостей» объясняют желанием компании сконцентрироваться на жилых проектах бизнес-класса в Москве, тогда как в Химках можно реализовать комплекс класса комфорт. Сейчас в портфеле «Кроста» жилые комплексы Wellton Towers и «Кристалл» рядом со ст. м. «Полежаевская», Union Park на северо-западе Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных