ГК ФСК может построить крупный жилой квартал в Химках

ГК ФСК может построить крупный жилой квартал в ХимкахОна выкупила под эти цели участок у другого девелопера – концерна «Крост»
ГК ФСК приобрела два участка общей площадью 13,7 га на территории микрорайона Подрезково в подмосковных Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, продавцом площадки выступил строительный концерн «Крост» Алексея Добашина. Покупка могла обойтись ГК ФСК в 2–2,5 млрд руб., говорят они. Представители обоих девелоперов, а также компании S.A.Ricci, которую собеседники «Ведомостей» назвали консультантом этой сделки, от комментариев отказались.
Участок, который приобрела ГК ФСК, мог быть частью территории, которую «Крост» планировал застраивать малоэтажным жильем. По крайней мере, в прошлом году газета «Коммерсантъ» сообщала, что она намерена возвести коттеджный поселок на принадлежащих девелоперу 80 га в Химках рядом со Сходней. Такое решение издание объясняло активным развитием рынка индивидуального жилищного строительства. Сама компания это не подтверждала. Продажу «Кростом» части участков в Подрезкове источники «Ведомостей» объясняют желанием компании сконцентрироваться на жилых проектах бизнес-класса в Москве, тогда как в Химках можно реализовать комплекс класса комфорт. Сейчас в портфеле «Кроста» жилые комплексы Wellton Towers и «Кристалл» рядом со ст. м. «Полежаевская», Union Park на северо-западе Москвы.