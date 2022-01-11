ГК ФСК может построить крупный жилой квартал в Химках

Участок, который приобрела ГК ФСК, мог быть частью территории, которую «Крост» планировал застраивать малоэтажным жильем. По крайней мере, в прошлом году газета «Коммерсантъ» сообщала, что она намерена возвести коттеджный поселок на принадлежащих девелоперу 80 га в Химках рядом со Сходней. Такое решение издание объясняло активным развитием рынка индивидуального жилищного строительства. Сама компания это не подтверждала. Продажу «Кростом» части участков в Подрезкове источники «Ведомостей» объясняют желанием компании сконцентрироваться на жилых проектах бизнес-класса в Москве, тогда как в Химках можно реализовать комплекс класса комфорт. Сейчас в портфеле «Кроста» жилые комплексы Wellton Towers и «Кристалл» рядом со ст. м. «Полежаевская», Union Park на северо-западе Москвы.