Бизнесмен Владимир Давиди оказался владельцем памятника культуры на Тверской

Бизнесмен Владимир Давиди оказался владельцем памятника культуры на ТверскойОн может переделать Дом московского гражданского губернатора в офисный центр
Владимир Давиди в середине декабря 2021 г. стал владельцем фирмы «МБ 23», которая в мае стала победителем торгов по продаже Дома московского гражданского губернатора на Тверской улице в центре Москвы. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Представитель бизнесмена подтвердил, что его компания планирует реконструировать этот объект, после чего площади в нем будут сдаваться в аренду. Другие подробности он не раскрыл.
Дом московского гражданского губернатора общей площадью 10 640 кв. м является памятником культурного наследия регионального значения. Часть этого комплекса была построена по проекту архитектора Матвея Казакова еще в 1770-е гг. Объект достраивался в середине XIX в.: в конце 1840-х гг. его приобрела канцелярия гражданского генерал-губернатора. После революции 1917 г. здание использовалось Московским губернским советом рабочих и крестьянских депутатов, а затем Народным комиссариатом лесной промышленности. По поручению последнего в здании было надстроено два этажа.