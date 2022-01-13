Бизнесмен Владимир Давиди оказался владельцем памятника культуры на Тверской

Владимир Давиди в середине декабря 2021 г. стал владельцем фирмы «МБ 23», которая в мае стала победителем торгов по продаже Дома московского гражданского губернатора на Тверской улице в центре Москвы. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Представитель бизнесмена подтвердил, что его компания планирует реконструировать этот объект, после чего площади в нем будут сдаваться в аренду. Другие подробности он не раскрыл.