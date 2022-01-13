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Бизнесмен Владимир Давиди оказался владельцем памятника культуры на Тверской

Он может переделать Дом московского гражданского губернатора в офисный центр
Дарья Молоткова
Новым владельцем Дома московского гражданского губернатора на Тверской улице стал поставщик элитной парфюмерии Владимир Давиди. / Яндекс.Карты

Владимир Давиди в середине декабря 2021 г. стал владельцем фирмы «МБ 23», которая в мае стала победителем торгов по продаже Дома московского гражданского губернатора на Тверской улице в центре Москвы. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Представитель бизнесмена подтвердил, что его компания планирует реконструировать этот объект, после чего площади в нем будут сдаваться в аренду. Другие подробности он не раскрыл.

Дом московского гражданского губернатора общей площадью 10 640 кв. м является памятником культурного наследия регионального значения. Часть этого комплекса была построена по проекту архитектора Матвея Казакова еще в 1770-е гг. Объект достраивался в середине XIX в.: в конце 1840-х гг. его приобрела канцелярия гражданского генерал-губернатора. После революции 1917 г. здание использовалось Московским губернским советом рабочих и крестьянских депутатов, а затем Народным комиссариатом лесной промышленности. По поручению последнего в здании было надстроено два этажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных