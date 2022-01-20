Топ-100 оформленных в 2021 году элитных квартир Москвы стоили 46 млрд рублей

Топ-100 оформленных в 2021 году элитных квартир Москвы стоили 46 млрд рублейОбщий объем сделок на рынке элитного жилья Москвы вырос в 2021 году на 44% и достиг 202 млрд рублей
«Ведомости» обнаружили владельцев самых дорогих квартир Москвы, которые оформлялись в 2021 г. В тройку лидеров вошли пентхаус Ольги Михельсон в ЖК «Пречистенка 13» за 2,2 млрд руб., апартаменты родственника бывшего президента Узбекистана Анвара Абдуллаева в здании гостиницы «Украина» за 1,7 млрд руб., а также квартира бывшего супруга солистки группы «Лицей», предпринимателя Дмитрия Десятникова за 1,2 млрд руб.
Среди других владельцев самого дорого жилья «Ведомости» нашли родных и близких депутатов, чиновников, нефтяных магнатов и даже криминального авторитета. Совокупная стоимость топ-100 квартир составила 46 млрд руб.
В 2021 г. в сегменте премиального жилья Москвы был настоящий рывок. С жильем дороже $1 млн провели 1430 сделок, на которые потратили около 202 млрд руб. – новый исторический рекорд совокупного годового бюджета сделок. По сравнению с 2019 г. рост составил 31%, а в сравнении с 2020 г. – 44%, свидетельствуют данные Savills. Из этой суммы большая часть пришлась на первичный рынок – 128 млрд руб., а 74 млрд руб. – на вторичный. По оценке Knight Frank, на первичный рынок пришлось даже больше – около 150 млрд руб., сообщил «Ведомостям» директор департамента городской недвижимости KF Андрей Соловьев.
«Из-за повышенного спроса на жилье дороже 100 млн руб. его предложение ниже, чем год назад, – 700 лотов», – говорит эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина. Это привело к росту цен, заметили эксперты ЦИАН и Savills. Стоимость элитного квадратного метра за год выросла с 955 000 руб. за 1 кв. м до 1,27 млн руб. – это на 33% выше, чем год назад, и на 18% выше допандемийного 2019 г., сообщила Кирюхина.
Существенные корректировки в структуру спроса внесла пандемия. Поскольку закрывались границы и многие переходили на удаленный режим работы, с весны 2020 г. стали более востребованы загородные дома, таунхаусы и пентхаусы. В этих объектах больше пространства, приватности и одновременно они подчеркивают высокий статус своего владельца, говорит директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова и подтверждает Соловьев.
Миллионеры хотят отдельный въезд и вход с качественным благоустройством и ландшафтным дизайном дворовых территорий, собственные террасы, возможность подняться на конкретный этаж, минуя холл и лобби, отмечает Соловьев. По его словам, пространство для прислуги должно быть выделено в отдельные площади с целью максимальной уединенности. Другая особенность в том, что богатые люди переориентировались с иностранного рынка на московскую недвижимость, ведь сейчас до своего пентхауса в Лондоне или Мадриде стало сложнее добираться, отмечает эксперт.
Таким образом, предложение в элитных новостройках не поспевает за новомодностью спроса, что также сказывается на росте цен. Цена квадратного метра в этом сегменте растет гораздо быстрее, чем на вторичном рынке, говорит эксперт.
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