Топ-100 оформленных в 2021 году элитных квартир Москвы стоили 46 млрд рублей

В 2021 г. в сегменте премиального жилья Москвы был настоящий рывок. С жильем дороже $1 млн провели 1430 сделок, на которые потратили около 202 млрд руб. – новый исторический рекорд совокупного годового бюджета сделок. По сравнению с 2019 г. рост составил 31%, а в сравнении с 2020 г. – 44%, свидетельствуют данные Savills. Из этой суммы большая часть пришлась на первичный рынок – 128 млрд руб., а 74 млрд руб. – на вторичный. По оценке Knight Frank, на первичный рынок пришлось даже больше – около 150 млрд руб., сообщил «Ведомостям» директор департамента городской недвижимости KF Андрей Соловьев.