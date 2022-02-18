Банки фиксируют рост спроса ипотеки на частное жилье

Практически весь объем выдач, или 92%, приходится на готовое частное жилье – 279,8 млрд руб. Размер ипотечного кредитования готовых частных домов в Сбербанке вырос на 53% (107 700) в количественном выражении и на 81% в суммарном. Индивидуальное жилье, или ИЖС, пока занимает малую долю портфеля – 8%, или 24,3 млрд руб. Но еще в 2020 г. на его долю приходилось всего 4,3%. В 2021 г. размер выдач кредитов на ИЖС вырос в 3,5 раза.