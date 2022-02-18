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Банки фиксируют рост спроса ипотеки на частное жилье

Сбербанк выдал таких кредитов свыше 300 млрд рублей, но пока этот сегмент не особо развит
Софья Шелудченко Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк впервые раскрыл общие данные кредитования частной недвижимости. В 2021 г. госбанк выдал на строительство частных домов или на покупку готовых 116 000 ипотечных кредитов на 304 млрд руб. – это на 80% выше показателя 2020 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.

Практически весь объем выдач, или 92%, приходится на готовое частное жилье – 279,8 млрд руб. Размер ипотечного кредитования готовых частных домов в Сбербанке вырос на 53% (107 700) в количественном выражении и на 81% в суммарном. Индивидуальное жилье, или ИЖС, пока занимает малую долю портфеля – 8%, или 24,3 млрд руб. Но еще в 2020 г. на его долю приходилось всего 4,3%. В 2021 г. размер выдач кредитов на ИЖС вырос в 3,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных