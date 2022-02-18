Банки фиксируют рост спроса ипотеки на частное жилье

Банки фиксируют рост спроса ипотеки на частное жильеСбербанк выдал таких кредитов свыше 300 млрд рублей, но пока этот сегмент не особо развит
Сбербанк впервые раскрыл общие данные кредитования частной недвижимости. В 2021 г. госбанк выдал на строительство частных домов или на покупку готовых 116 000 ипотечных кредитов на 304 млрд руб. – это на 80% выше показателя 2020 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.
Практически весь объем выдач, или 92%, приходится на готовое частное жилье – 279,8 млрд руб. Размер ипотечного кредитования готовых частных домов в Сбербанке вырос на 53% (107 700) в количественном выражении и на 81% в суммарном. Индивидуальное жилье, или ИЖС, пока занимает малую долю портфеля – 8%, или 24,3 млрд руб. Но еще в 2020 г. на его долю приходилось всего 4,3%. В 2021 г. размер выдач кредитов на ИЖС вырос в 3,5 раза.
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