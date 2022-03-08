Власти обсуждают возвращение льготной ипотеки и помощь застройщикам с кредитами

Программа действовала на жилье до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. в других российских регионах. В июле прошлого года ставка выросла до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов. Исключение сделали лишь для некоторых категорий граждан, например для семей с маленькими детьми. Это означало, что программа в крупных городах (например, в Москве, Санкт-Петербурге) в полном объеме фактически перестала работать, жаловались раньше девелоперы. Теперь есть вероятность, что льготную ипотеку вернут для всех категорий граждан, правда, сейчас власти прорабатывают вариант введения новой ставки на уровне 10–12%, говорит собеседник «Ведомостей». Для сравнения: сейчас Сбербанк предлагает взять кредит на новостройку по ставке не ниже 19%, ВТБ – 22,7%.