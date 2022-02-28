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Из-за повышения ключевой ставки дешеветь квартиры не будут

Хотя спрос на жилье может снизиться примерно в 2 раза
Дарья Молоткова
Многие покупатели на фоне снижения курса рубля вкладывают свои средства именно в недвижимость / Андрей Гордеев / Ведомости

Число сделок по приобретению жилья в новостройках и на вторичном рынке в ближайшее время может снизиться из-за повышения ключевой ставки до 20%, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики и девелоперы. Из-за решения ЦБ банки будут вынуждены поднять процент по ипотеке выше этого значения, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В случае отсутствия льготных программ и программ по субсидированию ставок со стороны девелоперов это делает данный инструмент недоступным для большей части покупателей квартир, резюмирует инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов также полагает, что в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитов будет сокращаться. Он напоминает, что аналогичная ситуация наблюдалась и в 2014–2015 гг., когда Банк России поднял ставку до 17%. Тогда число оформленных в России ипотечных кредитов снизилось в 2–2,5 раза.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты напоминают, что некоторые банки уже временно приостановили выдачу ипотеки (например, так поступили Совкомбанк и банк «Северный морской путь»). Попов говорит о том, что это временная мера, связанная с пересмотром условий кредитования с учетом новой ключевой ставки. Также ряд банков уже подняли ставки по таким кредитам. Например, ВТБ поднял минимальную ставку до 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья, Альфа-банк – до 15,19% и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных