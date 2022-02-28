Из-за повышения ключевой ставки дешеветь квартиры не будут

Число сделок по приобретению жилья в новостройках и на вторичном рынке в ближайшее время может снизиться из-за повышения ключевой ставки до 20%, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики и девелоперы. Из-за решения ЦБ банки будут вынуждены поднять процент по ипотеке выше этого значения, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В случае отсутствия льготных программ и программ по субсидированию ставок со стороны девелоперов это делает данный инструмент недоступным для большей части покупателей квартир, резюмирует инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов также полагает, что в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитов будет сокращаться. Он напоминает, что аналогичная ситуация наблюдалась и в 2014–2015 гг., когда Банк России поднял ставку до 17%. Тогда число оформленных в России ипотечных кредитов снизилось в 2–2,5 раза.