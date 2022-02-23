Как признание Россией ДНР и ЛНР повлияет на столичный рынок жилья

С этим согласна и управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка, которая добавляет, что в 2014 г. доля инвесторов среди покупателей квартир в отдельных проектах достигала 50%. В этом году этот показатель, по ее мнению, может быть ниже из-за высоких цен на жилье (за год новостройки подорожали на 20–40%) и повышения ипотечных ставок. Спрос на жилье будут также поддерживать жители ДНР и ЛНР, считает Коркка. В связи с признанием независимости республик количество новых клиентов, которые будут заинтересованы в том числе в покупке жилья в России, может достичь 1 млн человек. При этом другие опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что они будут скорее арендовать квартиры, чем приобретать, причем не в Москве, а в регионах, граничащих с республиками.