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Как признание Россией ДНР и ЛНР повлияет на столичный рынок жилья

Аналитики ждут резкого роста спроса на квартиры, но он продолжится недолго
Дарья Молоткова
Независимо от ситуации цены на жилье в Москве будут расти / Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшее время число сделок на покупку жилья может увеличиться на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики и участники рынка. Так, президент ГК «Основа» Александр Ручьев ожидает, что спрос на квартиры в столице резко вырастет в течении 1,5–2 месяцев при сохранении текущей ситуации. Такой же прогноз и у инвестиционного директора «Тринфико» Артема Цогоева. Он напоминает, что именно так реагировал рынок жилья в кризисы 2008–2009 и 2014 гг., когда на фоне падения курса рубля по отношению к доллару и евро люди для сохранения капитала пытались переложить свои накопления в квадратные метры.

После признания и принятия Крыма в состав России в феврале – марте 2014 г. число заключенных сделок с квартирами в новостройках увеличилось на 26% (до 2014) и на 58% (до 2157) по сравнению с аналогичными месяцами годом ранее, говорит представитель компании «Метриум». По его словам, после обвала рубля в октябре – декабре количество заключенных договоров долевого участия в строительстве выросло еще на 24–43% (до 2894, 2215 и 3164). Такой сценарий в этом году, по мнению Цогоева, будет зависеть от степени тяжести санкций со стороны Евросоюза и США и, как следствие, их влияния на курс национальной валюты. Недвижимость является более устойчивым инструментом для сохранения средств и инвестирования на фоне падения рубля и фондового рынка в целом, отмечает Ручьев.

С этим согласна и управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка, которая добавляет, что в 2014 г. доля инвесторов среди покупателей квартир в отдельных проектах достигала 50%. В этом году этот показатель, по ее мнению, может быть ниже из-за высоких цен на жилье (за год новостройки подорожали на 20–40%) и повышения ипотечных ставок. Спрос на жилье будут также поддерживать жители ДНР и ЛНР, считает Коркка. В связи с признанием независимости республик количество новых клиентов, которые будут заинтересованы в том числе в покупке жилья в России, может достичь 1 млн человек. При этом другие опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что они будут скорее арендовать квартиры, чем приобретать, причем не в Москве, а в регионах, граничащих с республиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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