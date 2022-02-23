О чем договорилась Россия с ДНР и ЛНР

О чем договорилась Россия с ДНР и ЛНРМосква признала эти республики в границах Донецкой и Луганской областей
Договоры о дружбе России с Донецкой и Луганской народными республиками практически полностью совпадают с документами, которые были подписаны в 2008 г. с Абхазией и Южной Осетией. Стороны обязались помогать друг другу и в защите границ, а у ДНР с ЛНР они совпадают с границами бывших одноименных областей Украины, заявил президент России Владимир Путин
Тексты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), ратифицированных 22 февраля, почти полностью совпадают с аналогичными документами, заключенными в 2008 г. с Абхазией и Южной Осетией после их признания Россией. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Каждый из четырех договоров о дружбе состоит из 31 статьи, в которых перечислены основные принципы выстраивания отношений «как дружественных государств».
В текстах серьезно отличаются только статьи 19. В договорах с Абхазией и Южной Осетией сказано, что республики будут поощрять изучение русского языка в их дошкольных учреждениях и учебных заведениях, в договорах с ДНР и ЛНР это уточнение отсутствует. Есть и еще одно отличие. Договор с ДНР был подписан в двух экземплярах – на русском и украинском языках (в случае с Абхазией и Южной Осетией договор также дублировался на двух языках), а с ЛНР – только на русском.
Все четыре договора похожи, но в этом нет ничего ужасного и юридически дефектного, говорит юрист Антон Тимченко: «В 2008 г. возник юридический инструментарий для взаимодействия с только что признанными республиками. Если он себя хорошо зарекомендовал, им можно воспользоваться в следующий раз, если круг затрагиваемых отношений тот же». Сами по себе договоры носят рамочный характер, поскольку «очерчивают общий круг взаимных обязательств», отмечает Тимченко.
К примеру, ДНР и ЛНР (так же как Абхазия и Южная Осетия) не смогут вступать в блоки или союзы, наносящие вред другой стороне, стороны обязуются предоставлять друг другу объекты военной инфраструктуры, совместно охранять границы, а вот детали совместной работы в договорах не прописаны. «Главная задача – зафиксировать партнерский статус, а дальше конкретизировать его в отдельных договорах», – говорит Тимченко.
Россия в рамках договоров берет на себя обязательства и по поддержанию финансовой и банковской стабильности региона – в частности, потому, что там уже в ходу рубль, отмечает руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев. Меры по экономической поддержке ДНР и ЛНР будут детализированы в дальнейших соглашениях.
Заключение отдельных соглашений с ДНР и ЛНР предусмотрено и в сфере военного сотрудничества. Также дополнительно между Россией и республиками будут заключены соглашения о вопросах двойного гражданства (более 800 000 человек из 4 млн в республиках владеют российскими паспортами), о развитии научно-технического и других видов сотрудничества, науки и образования, о здравоохранении и социальной помощи.
Все это позволит двинуться в сторону унификации правового пространства, отмечает юрист института права и публичной политики (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Иван Брикульский. При этом он отмечает, что в договорах не указано, как именно конкретно решать вопрос о границах ДНР и ЛНР. Дело в том, что в ст. 1 договоров с ДНР и ЛНР говорится, что «стороны руководствуются принципами взаимного уважения и территориальной целостности», а в ст. 3 – что будут «тесно взаимодействовать в деле защиты территориальной целостности», отмечает Брикульский.
«Но у народных республик с делом защиты территориальной целостности не все так просто, например, согласно ч. 1 ст. 54 конституции ДНР, ее территория определяется границами, существовавшими на день ее образования 7 апреля 2014 г.», – отмечает он. А значит, она включает часть территорий, подконтрольных в настоящее время Украине, рассуждает Брикульский. То есть, признавая ДНР и ЛНР, Россия берет на себя международные обязательства в части защиты территориальной целостности республик в их понимании, добавил он.
Президент России Владимир Путин 22 февраля заявил о том, что границы признанных Россией республик проходят по границе одноименных областей Украины. «Мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – сказал Путин.