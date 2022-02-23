О чем договорилась Россия с ДНР и ЛНР

В текстах серьезно отличаются только статьи 19. В договорах с Абхазией и Южной Осетией сказано, что республики будут поощрять изучение русского языка в их дошкольных учреждениях и учебных заведениях, в договорах с ДНР и ЛНР это уточнение отсутствует. Есть и еще одно отличие. Договор с ДНР был подписан в двух экземплярах – на русском и украинском языках (в случае с Абхазией и Южной Осетией договор также дублировался на двух языках), а с ЛНР – только на русском.